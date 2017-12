TQ Sẽ Qua Mặt Mỹ Về Kinh Tế Năm 2032; Ấn Độ Sắp Qua Mặt Anh, Pháp, Thành Nền Kinh Tế Hạng 5 Thế Giới

NEW DEHLI - Ban kinh tế thuộc Centre for Economics and Business Research (CEBR - London) phác họa 1 bức tranh phấn khởi về kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhờ giá hạ của nhiên liệu và kỹ thuật.Kinh tế Ấn Độ phát triển là 1 phần trong khả năng chế ngự của kinh tế châu Á trong 15 năm tới, chiếm 1 số vị trí gọi là TOP TEN.Tuy tạm thời trì trệ, kinh tế Ấn Độ vẫn có khả năng bắt kịp, rồi qua mặt Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn hạng 5 thế giới khi tính GDP bằng tiền MK.Theo phó chủ tịch CEBR Douglas McWilliams, Trung Cộng có thể giành chức cường quốc kinh tế số 1 của Hoa Kỳ vào khoảng năm 2032.Phúc trình của CEBR tiên đoán chính sách Trump ảnh hưởng không nhiều và Hoa Kỳ vẫn duy trì ngai vàng lâu hơn 1 năm so với phúc trình trước.Theo ông McWilliams, ảnh hưởng của Brexit cũng không tiêu cực như lo ngại, nhưng Anh sẽ thua kém Pháp trong vài năm tới.Nga tiếp tục lệ thuộc nguồn thu xuất cảng dầu khí, có thể rớt hạng xuống bậc 17 thay vì 11 như hiện nay.Thăm dò giới kinh tế do Reuters thực hiện vào cuối Tháng 10 phỏng đoán tăng trưởng toàn cầu năm 2018 nhanh chóng tăng nhẹ tới mức 3.6% thay vì 3.5% hiện nay.