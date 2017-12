TC Không Bán Sản Phẩm Dầu Cho Bắc Hàn Trong Tháng 11

BEIJING - Trung Cộng không bán sản phẩm lọc dầu cho lân bang Bắc Hàn Trong Tháng 11, là quá mức hạn chế trong nghị quyết trừng phạt của HĐ Bảo An là không hơn 500,000 thùng/năm.Từ nhiều tháng trước, Hoa Kỳ yêu cầu đồng minh lớn của Pyongyang tăng áp lực bằng cách ngưng cung cấp nhiên liệu và dịch vụ tài chính để buộc Kim Jong-un ngưng phát triển phi đạn và bom nguyên tử.Trung Cộng cũng đình chỉ các nhập cảng quặng sắt, chì và than đá từ Bắc Hàn, theo tin Reuters.Hồ sơ thuế quan xác nhận Tháng 11 là tháng thứ nhì Trung Cộng không cho xuất cảng xăng và dầu diesel sang Bắc Hàn.Ông Cai Jian, chuyên gia Bắc Hàn tại Fudan University (Shanghai), nói: đây là điều tất nhiên trong chính sách siết chặt các trừng phạt với nhà nước gây hấn của Kim, cũng phản ảnh lập trường của Beijing với đồng minh cứng đầu.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên Hua Chunying nói: không rõ chi tiết về tình hình xuất nhập cảng với Bắc Hàn, nhưng xác nhận chính sách thực hành đúng các nghị quyết của HĐ Bảo An bằng các cơ chế và phương pháp hữu hiệu.Trung Cộng không bán nhiên liệu cho Bắc Hàn, thay vì giảm 90% theo tinh thần nghị quyết HĐ Bảo An, là hành động hiếm thấy.