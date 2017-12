Quân Đội Bắc Hàn Có Vũ Khí Anthrax; Nam Hàn: Năm Tới Bắc Hàn Sẽ Đàm Phán

SEOUL - Nhận định “màu hồng” của Bộ thống nhất Nam Hàn là chế độ Kim Jong-un sẽ nhận đối thoại với Hoa Kỳ trong năm tới, trong khi vẫn xúc tiến việc thành lập 1 đơn vị đặc biệt sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa từ phương bắc.Hôm Thứ Sáu tuần qua, HĐ Bảo An đồng thanh chấp thuận 1 đợt trừng phạt mới, nghiêm khắc hơn, chống lại vụ phóng phi đạn Hwasong ngày 29-11.Truyền thông Bắc Hàn mô tả nghị quyết trừng phạt này là hành động chiến tranh.Thông cáo báo chí trừ Bộ thống nhất Nam Hàn ghi: Pyongyang vẫn tiếp tục các nỗ lực để đuợc công nhận là cường quốc nguyên tử – nhưng, kết luận này không đuợc giải thích.Mặt khác, 1 nhật báo phát hành tại Seoul đưa tin: Bắc Hàn chuẩn bị phóng vệ tinh – giới quan sát ngờ rằng dùng hoả tiễn mạnh để phóng vệ tinh là trá hình để bắn thử phi đạn mạnh.Trong khi đó một bản tin khác cho biết các dấu vết của kháng thể bệnh than (anthrax) đã được khám phá trong hệ thống của người lính Bắc Hàn đào tị sang Nam Hàn trong năm 2017, theo tin của một đài truyền hình địa phương Nam Hàn cho biết.Tên họ và ngày đào thoát của người lính Bắc Hàn không được công khai. Nhưng người lính Bắc Hàn đào thoát này nói rằng đã tiếp xúc hay chủng ngừa bệnh than, là bệnh vi khuẩn rất nghiêm trọng, theo UPI tường trình cho biết.