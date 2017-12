Tòa CSVN Xử 15 Người Tội “Khủng Bố”

15 người có thể bị tòa CSVN kết án tù từ 12 năm đến tử hình vì tội “khủng bố” tại phi trường Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Sài Gòn, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 26 tháng 12.Bản tin VOA nói rằng, “Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử 15 người về hành động đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/12.“Các bị cáo đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến tử hình nếu bị tòa phán là có tội, căn cứ theo Điều 84 Bộ luật hình sự về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.“Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định rằng Đặng Đức Thiện, 24 tuổi; Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi; và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị tiến hành khủng bố từ một tổ chức “phản động lưu vong” ở nước ngoài do một người có tên Đào Minh Quân đứng đầu.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Tài liệu tại tòa được báo chí Việt Nam trích đăng lại cho hay ông Quân thông qua các trung gian đã “lôi kéo” được nhóm 15 người nêu trên, bên cạnh những người khác để thực hiện “các vụ khủng bố”.“Khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ “tổ chức nước ngoài”, mua vật liệu chế tạo bom xăng, nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30/4.“Thiện đã chế ra 2 quả bom ngụy trang trong hai thùng carton, dự định gây nổ trong sân bay vào tối 22/4.“Trên thực tế, hôm đó, chỉ 1 quả bom phát nổ ở nhà gửi xe sân bay. Quả bom kia bị một đồng phạm của Thiện vô hiệu hóa do người đó “sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng”, theo tường thuật trên báo chí Việt Nam.“Trước vụ đánh bom sân bay, đầu tháng 4, Thiện cùng 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.“Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và một phụ nữ có tên Phạm Lisa là người “tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo” các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam “sẽ xử lý sau” nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay.”Trong khi đó bản tin cùng ngày của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết số người bị xét xử trong cùng vụ án lên tới 16 người. Bản tin RFA nói rằng, “Tòa Án Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 12 bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Sinh (33 tuổi), Đặng Hoàng Thiện (26 tuổi) cùng 14 người khác với các cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, khủng bố chống chính quyền nhân dân, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.”