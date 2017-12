Đinh La Thăng Có Thể Bị 20 Năm Tù

Ông Đinh La Thăng, nguyên Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, đã bị truy tố tội “cố ý làm trái” và nếu bị kết tội thì có thể ông bị lãnh án 20 năm tù, theo bản tin của Đài BBC Tiếng Việt cho biết hôm 26 tháng 12.Bản tin BBC viết rằng, “Cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh và cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ông Đinh La Thăng bị truy tố tội 'cố ý làm trái' và có thể 'đối diện mức án 20 năm', theo truyền thông Việt Nam.“Hôm thứ Ba, báo Zing của Việt Nam cho hay Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng tội 'cố ý làm trái' và một người khác, ông Trịnh Xuân Thanh tội tham ô tài sản và cố ý làm trái liên quan vụ án xảy ra tại PVN và PVC.”Bản tin của BBC cho biết thêm rằng, “"Ngày 25/12, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)," Zing viết.“"Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐTV PVN cùng 11 người liên quan bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 8 bị can khác bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng 2 bị can Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận (cựu Tổng giám đốc PVC) bị truy tố cả 2 tội danh trên," vẫn theo Zing.“Cũng hôm 26/12/2017, một báo mạng khác của Việt Nam là VnExpress cho hay ông Đinh La Thăng có thể 'đối mặt án phạt cao nhất tới 20 năm tù', tuy nhiên ông cũng có thể được 'xem xét giảm hình phạt', báo này viết:“"Các sai phạm bị cáo buộc xảy ra trong thời gian ông Thăng làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ông Thăng bị VKSND truy tố theo khoản 3, Điều 165 với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Cho rằng ông Thăng đã thừa nhận sai phạm, từng có nhiều thành tích trong công tác nên VKSND đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt."”Trong hình, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh và cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), bị bắt hôm 8/12/2017.