Chùa Hương Sen Mời Dự Lễ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thích Nữ Giới HươngĐất vắng, lầu càng cũXuân mới về chưa lâuBóng xa gần mây núiNgõ hoa rợp nắng chaoNước trôi hoài thế sựLòng nhủ mãi kiếp nàoLan can nâng sáo quýNgực sáng ánh trăng cao.(Trần Nhân Tông)Thành tâm đảnh lễ kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni một năm mới pháp thể khinh an và vạn hạnh của từ bi hỉ xả được viên tròn, kính chúc toàn thể quý đồng hương Phật Tử gần xa một mùa xuân:Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí, Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường.Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Đương Lai Hạ Sanh, Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh.CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM MẬU TUẤT & RẰM THƯỢNG NGUYÊN - 2018 CÚNG GIAO THỪA (Thứ Năm ngày 15/2/2018, 12 giờ đêm, nhằm 30/12 AL)• Tụng kinh Di Lặc, tọa thiền, cầu nguyện, chúc tết và phát lộc đầu nămMỒNG MỘT TẾT (Thứ Sáu ngày 16/2/2018 nhằm 1/1 AL)• Tụng kinh Di Lặc & Dược Sư• Pháp thoại đầu năm• Chúc tết và phát lộc• Mời quý đồng hương phật tử dùng cơm chay thân mậtKHAI KINH DƯỢC SƯ CẦU AN ĐẦU NĂM (2 tuần)• Từ Mồng Một Tết (ngày 16/2/2018) lúc 10giờ mỗi ngày cho đến thứ Bảy (ngày 3/3/2018)RẰM THƯỢNG NGUYÊN (Chủ Nhật ngày 04 tháng 03 năm 2018, nhằm 17 tháng giêng Al)9 giờ sáng Quy Y Tam Bảo (xin gởi danh sách đăng ký trước)10g sáng Pháp thoại đầu xuân11g Lễ chính thức Tụng kinhDâng Sớ Cầu An Giải Hạn đầu năm (xin quý Phật tử gởi danh sách về chùa trước ngày lễ)Mời quý đồng hương phật tử dùng cơm chay thân mật3g chiều Đại Mông Sơn - Thí Thực cho 12 loại cô hồn vào dịp Đầu Năm4g Hoàn mãn.Chùa Hương Sen, Perris, ngày 01/01/2018Trân Trọng Kính MờiTrụ Trì Thích Nữ Giới HươngCHÙA HƯƠNG SEN19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570Tel: (951) 657-7272, Cell: (951) 616-8620Email: huongsentemple@gmail.com Web: www.chuahuongsen.com