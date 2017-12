Một Mùa Gặt Mới: Lễ Tấn Phong Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành

Trong Lễ Tấn Phong Giám Mục Nguyễn Thái Thành.Trangđài Glassey-Trầnguyễn, Đặc phái viên của Nguyệt san Hiệp NhấtLễ Tấn PhongLúc 2 giờ trưa ngày thứ Ba, 19 tháng Chạp, 2017, lễ tấn phong Giám mục cho Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành đã diễn ra cách trọng thể tại Thánh đường St. Columban, thuộc thành phố Garden Grove, Quận Cam, tiểu bang California. Vì chỗ ngồi giới hạn, nên thánh lễ chỉ dành riêng cho hơn 1,200 người có thiệp mời. Để bày tỏ tình liên đới với giáo dân, Đức Giám Mục (ĐGM) Thành đã dâng thánh lễ đại trào lúc 9 giờ 30 sáng ngày Chúa Nhật, 17 tháng Chạp, 2017, cũng tại thánh đường này. ĐGM Thành là Giám mục phụ tá gốc Việt thứ hai tại Giáo phận (Gp) Orange, nơi có đông người Công Giáo Việt Nam nhất tại hải ngoại. Ngài sẽ cùng với ĐGM Kevin Vann và ĐGM phụ tá Tim Freyer chăn dắt 1.3 triệu người Công Giáo tại Gp Orange, một trong các giáo phận phát triển mạnh nhất và đa dạng nhất tại Hoa Kỳ.Thánh lễ tấn phong kéo dài 2 giờ đồng hồ do ĐGM Kevin W. Vann chủ tế, cùng sự đồng tế của ĐGM Felipe De Jesus Estévez (Gp St. Augustine, Florida) và ĐGM Robert J. Baker (Gp Birmingham, Alabama), với sự hiện diện của Sứ Thần Toà Thánh ĐTGM Christopher Pierre (Apostolic Nuncio to the US) và Đức Hồng Y Roger M. Mahony, nguyên Giám mục Los Angeles. Trong thánh lễ có sự hiện diện của tín hữu và tu sĩ thuộc mọi sắc tộc đến từ khắp nước Mỹ, với các Hồng Y, hơn 30 ĐGM, các vị Viện Phụ, các vị Giám Tỉnh, các vị Bề Trên các dòng tu, và khoảng 160 linh mục và 3 phó tế tham dự. Có hai xe buýt lớn đưa người đến dự lễ. Để phản ánh sự đa dạng văn hoá và ngôn ngữ của Giáo phận, nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Đại Hàn, và tiếng Tây Ban Nha đã được sử dụng trong thánh lễ. Bài Ca nhập lễ do Ca Đoàn Giáo Phận hát dưới sự điều khiển của Tiến sĩ John Romeri được đặt biệt soạn cho lễ tấn phong và kết hợp khẩu hiệu của ĐGM Thành, “Ngài Dẫn Tôi Đi,” Thánh vịnh 23:2.Các bài thánh ca Việt Nam kinh điển đã được cất lên trong thánh lễ, khiến cho Thánh đường Thánh Columban khoác lấy một không khí rất thân thuộc và gần gũi cho giáo dân Việt Nam tham dự. Bài “Giao Ước" (Nhạc: Ánh Đăng, Lời: Nguyễn Địa Đàng, Hoà Âm: Biển Đức) là một trong ba tiền khúc ngay trước Ca nhập lễ. Bài “Các Bạn Hãy Nếm Thử/Taste and See” (Đồng Dao & Rufino Zaragoza, OFM) và “Tán Tụng Hồng Ân" (Vũ Đình Trác & Hải Linh) được hát trong phần Ca hiệp lễ. Tác gỉa thánh ca Xuân Thảo đã soạn riêng Đáp ca Thánh vịnh 96 cho phần chúc bình an kết thúc nghi thức tấn phong (“Fraternal Kiss” trong tiếng Anh), khi các ĐGM hiện diện chúc phúc lành cho ĐGM Thành. Một ca viên cao niên trong Ca đoàn Việt Linh, nhóm A, hát lễ chiều thứ Bảy, đã chia sẻ, “Tôi rất xúc động khi những bài thánh ca Việt được cất lên trong thánh lễ tấn phong giám mục. Thường thì tôi chỉ hát lễ tiếng Việt, nên không có cảm xúc mạnh như khi hát tiếng Việt trong một thánh lễ đa ngữ, nhất là lễ tấn phong một giám mục người Việt, mà cả đời tôi mới được dự lần đầu.”Nghi thức tấn phong Giám mục gồm có (xin ghi thêm phần tiếng Anh để độc giả nào quan tâm có thể theo dõi):1. Trình diện tiến chức (Presentation).2. Tông Sắc Toà Thánh (Mandate from teh Apostolic See): Sứ Thần Tòa Thánh ĐTGM Christophe Pierre công bố Tông Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ Tòa Thánh Vatican cất nhắc Linh Mục Thomas Nguyễn Thái Thành lên hàng Giám mục. ĐTGM Pierre trao Tông Sắc đến tận tay vị Giám mục Tân cử, và ĐGM Thành đã nâng bản tông sắc đến trình diện cho cộng đồng dân Chúa đang hiện diện, từ hàng giáo sĩ ở cung thánh, đến mọi giáo dân trong thánh đường.3. Bài Giảng (Homily): ĐGM Vann đã có một bài giảng súc tích trong tư cách vị Giám mục chủ phong bằng tiếng Anh và tiếng Việt.4. Lời Tuyên Hứa của Tuyển Chọn Viên (TCV) (Promise of the Elect): TCV Thomas Nguyễn Thái Thành đứng trước mặt vị chủ phong và trả lời những câu hỏi trong nghi thức tuyên hứa.5. Kinh Cầu Các Thánh (Litany of Supplication): Vị TCV phủ phục trước bàn thờ trong khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh.6. Nghi Thức Đặt Tay và Lời Nguyện Truyền Chức (Laying on of Hands and Prayer of Ordination).7. Xức Dầu Thánh Hiến, Trao Sách Phúc Âm, và Trao Dấu Hiệu Giám Mục (Annointing of the Head and the Handing on of the Book of Gospels and the Insigna): Vị Giám mục chủ phong đã xức dầu thánh trên đầu TCV, trao sách Phúc Âm, nhẫn Giám mục, mũ Giám mục, và gậy mục tử. Mọi người đã reo lên mừng rỡ khi ĐGM Tân Cử được chính thức tấn phong, và Ngài đã đi khắp thánh đường để ban phép lành đầu tay.8. Chúc Bình An (Fraternal Kiss): Tân Giám Mục Thành đến ngồi vào ghế dành sẵn để đón nhận nụ hôn chúc bình an từ các giám mục và để được đón nhận vào hàng ngũ giám mục của Giáo Hội toàn cầu.Trước khi kết lễ, ĐGM Thành đã ngỏ lời cám ơn đến vị chủ phong ĐGM Vann và hai vị phụ phong ĐGM Estévez và ĐGM Baker, cùng mọi người hiện diện. Ngài đã kính lời đặc biệt tri ân hai đấng thân sinh đã dạy cho Ngài sức mạnh của lời cầu nguyện ngay từ bé. Để xem video lễ tấn phong, xin vào: https://vimeo.com/248095214.2. Trong Thánh MẫuĐGM Tân Cử đã chọn Khẩu hiệu “He Leads Me - Ngài dẫn Tôi Đi,” và Huy hiệu của Ngài thể hiện lòng sùng kính cách đặc biệt đối với Đức Maria. Trong các cuộc điện thoại đến Văn phòng Giám Mục gần ngày tấn phong, tôi được anh Santiago, nhân viên văn phòng, cho biết hiện nay, Toà Giám Mục vẫn chưa có bản tiếng Việt về ý nghĩa của Huy hiệu Giám mục của ĐGM Thành. Xin chuyển ngữ một số ý chính dưới đây để độc giả tiện theo dõi, và kính mời quý vị đọc trọn vẹn bản tiếng Anh trên trang của Giáo phận: http://occatholic.com/more-about-bishop-thanh-thai-nguyen/ĐGM Tân Cử chọn màu xanh dương (Blue Celeste) làm tông chính trong Huy hiệu của mình. Trong đạo Công Giáo, màu xanh dương luôn tượng trưng cho Đức Trinh Nữ, cũng như trong Huy hiệu của ĐGM Thành, nhưng màu xanh này cũng tượng trưng cho nước trong các biểu hiện đặc trưng của Công Giáo. Trước hết và trên hết, khi nhìn vào Huy hiệu của ĐGM Thành, chúng ta thấy sự hiện diện của biểu tượng Công Giáo qua hình ảnh Chim Bồ Nông và Niềm Tự Hào. Đây là một trong những biểu tượng Kitô học và Thánh Thể sớm nhất của Giáo Hội Công Giáo. Bằng chứng của việc sử dụng biểu tượng này được tìm thấy trong những ngôi mộ toại đạo cổ nhất (ghi chú: tôi có dịp đến hành hương các ngôi mộ toại đạo tại Ý tháng Giêng năm 2005 và đã được thấy biểu tượng này). Chim Bồ Nông và Niềm Tự Hào là một chủ đề Thánh Thể trọn vẹn. Nó tượng trưng cho việc Giáo Hội nuôi nấng tín hữu bằng chính Máu Thánh Quý Báu của Chúa Giêsu Tử Nạn, như được biểu hiện qua việc chim bồ nông mẹ mổ vào ngực để nuôi bầy chim con bằng chính máu của mình.Trong Huy hiệu của ĐGM Tân Cử, chúng ta thấy trên Chim Bồ Nông là một vòng có mười hai (12) ngôi sao năm cánh. Những ngôi sao này ở trên nón của Đức Mẹ La Vang, vốn là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với nhân loại quan trọng nhất đối với ĐGM Thành. Những ngôi sao nạm vàng, tượng trưng cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng tất cả loài người, trong đó có Đức Trinh Nữ Maria; vàng cũng biểu tượng cho nguồn ân đức tuôn chảy từ Đức Maria xuống trên con cái của Mẹ trong Giáo Hội.(Nguyên văn: First and foremost as one studies the bishop’s coat of arms design is the presence of the Catholic heraldic emblem known as the Pelican in Her Pride. This is one of the earliest Christological and Eucharistic emblems of the Catholic Church. Evidence of its use as such has been found in the oldest catacomb churches. The Pelican in Her Pride is a purely Eucharistic theme. It represents the Church feeding the faithful through the Precious Blood of Christ Crucified, as symbolized in the mother pelican striking her breast to feed her children with her own blood.In Bishop-elect Nguyen’s coat of arms we find above the Pelican an arch of twelve (12) gold five (5) pointed stars known in heraldry as mullets. These are the stars that appear on the chapeau of Our Lady of La Vang, the apparition of the Blessed Virgin Mary most important to Bishop-elect Nguyen. They are worked in gold, which represents the wisdom of God who created all persons, including the BVM; the gold also represents the graces that flow through Mary to Her children in the Church.)3. Hướng Cội Nguồn: Một Mùa Gặt MớiLễ tấn phong ĐGM Thành là một dịp trọng đại đặc biệt cho mọi giáo dân tại Giáo phận Orange. Soeur Bernadette Moran tại Giáo xứ Thánh Columban, Garden Grove, tuy không có dịp tham dự thánh lễ tấn phong, đã cho biết những người tham dự đều hết lòng ca ngợi (“the highest of praise"). ĐGM Thành đã mang đến một niềm vui khôn tả cho nhiều giáo dân, nhất là vì hai vị lãnh đạo tinh thần kỳ cựu trong Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Gp Orange là Đức Ông Nguyễn Đức Tiến (nguyên Giám đốc Trung Tâm Công Giáo) và ĐGM Mai Thanh Lương vừa về nhà Cha trong thời gian gần đây. Cô Đặng Thị Hằng, nguyên Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Kitô Vua tại Gx St. Columban trong nhiều thập niên và hiện tiếp tục cố vấn cho Trường, đã chia sẻ tâm tình về vị chủ chăn mới, nhất là bày tỏ những ý nguyện và mong mỏi của cô về vị Giám Mục gốc Việt thứ hai tại Giáo phận Orange, nơi có đông người Công Giáo Việt Nam nhất tại hải ngoại. Cô nói, “Tạ ơn Chúa về ‘món quà Giáng Sinh’ thật quý giá Chúa ban cho cộng đồng người Việt Công Giáo Hải Ngoại: Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành. Sự sắp xếp nhiệm màu của Thiên Chúa thật rõ ràng để người Việt Công Giáo tỵ nạn chẳng bao giờ phải ‘mồ côi’! Biết bao hy vọng tràn trề nơi vị mục tử mới với cùng kinh nghiệm tỵ nạn khổ đau như chúng ta, với cùng cảm nghiệm hồng ân bao la của Chúa đã dẫn dắt qua bao nhiêu gian nguy để đến được miền đất mới tự do này.”Tuy mới về Gp Orange từ hồi tháng Mười, ĐGM Thành đã trở nên rất thân quen với mọi người vì Ngài mạnh mẽ tuyên xưng đức tin qua chính kinh nghiệm đời mình. Thông điệp tự do của ĐGM không chỉ đánh động giáo dân gốc Việt, mà còn tạo ra sự thông cảm với con người ở khắp nơi, vì nhân loại ở mọi nơi và mọi lúc đều khao khát tự do. Vì ĐGM Thành đã thường xuyên tuyên xưng đức tin mạnh mẽ bằng cách nhắc lại hành trình vượt biển tìm tự do tôn giáo khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam bốn thập niên trước, Cô Hằng chân thành đặt niềm tin tưởng vào vị mục tử nhân lành mới. Với niềm tri ân vô bờ, cô “hy vọng Đức Cha không những sẽ mang lại làn gió mới cho đời sống tâm linh sâu sắc hơn cho giáo dân, mà còn là niềm hy vọng của những anh chị em giáo hữu nơi quê nhà không có được tự do tín ngưỡng như chúng ta. Chắc chắn họ cũng hiểu và cũng chẳng kỳ vọng Đức Cha hay cộng đồng người Việt hải ngoại ‘giải phóng’ được cho họ, nhưng họ rất mong quý vị lãnh đạo tinh thần hay đồng bào cùng là con Chúa của họ không quên họ, không lãnh đạm với những khổ đau của họ và hiệp thông với những quan tâm, những việc làm chính đáng mà bị đàn áp của họ.”Cô Hằng cũng chia sẻ sự đau lòng khi thấy sự dửng dưng đối với những khổ nạn mà đồng bào trong nước phải chịu vì danh Chúa, “Chúng con rất buồn vì quá ít (nhiều khi không có) những lời cầu nguyện giáo dân trong các thánh lễ để cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho các giáo dân bị đàn áp, bị bắt bớ vì bảo vệ giáo quyền, vì tranh đấu cho nhân quyền hay quyền tự do tín ngưỡng của họ. Đa số giáo dân nghĩ rằng, chỉ cần cho những người tranh đấu một số tiền dư giả của mình (dù có khi rất lớn) là xong! Việc hiệp thông qua lời cầu nguyện liên tục, qua việc hỗ trợ lên tiếng…hầu như rất “bất đắc dĩ,” rất hiếm hoi, dù chúng ta có đầy đủ tự do để làm những việc này! Chúng con mong mỏi Đức Giám Mục Tân Cử sẽ hướng dẫn, chỉ đạo cho các linh mục và các giáo dân chúng con hướng lòng về những người anh em tín hữu bất hạnh trong nước một cách nhiệt thành hơn, cụ thể hơn, hợp ý Chúa hơn, nhất là qua các lời cầu nguyện hàng ngày. Dù sao chúng ta cũng vẫn là người gốc Việt, làm sao quên được Tổ quốc thân yêu!”Trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 10, 2017, ĐGM Thành đã bày tỏ niềm hân hoan được ‘về nguồn' (‘connected to my roots') vì những bài sai của Ngài trước đây đa số là phục vụ cho những giáo xứ ít người Việt (xin xem bài xã luận chi tiết về buổi họp báo tại đây: https://vietbao.com/p112a273426/duc-tan-giam-muc-phu-ta-nguyen-thai-thanh-chu-chan-tuyet-voi-muc-tu-nhan-hau). Nay Ngài về mục vụ cho một giáo phận có đông người Việt Công Giáo nhất hải ngoại, quả là một hồng ân kép! Cá gặp nước, rồng gặp mây. ĐGM Thành vui, mà giáo dân còn vui hơn! Cô Hằng không kềm được niềm hân hoan đối với sự an bày tuyệt vời này của Đức Thánh Cha qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cô thốt lên, “Cảm tạ Chúa biết bao nhiêu cho vừa! Nhờ có tự do mà chúng ta có được cuốc sống đúng nghĩa làm NGƯỜI, được tự do thờ phượng THIÊN CHÚA, đúng ngĩa làm CON CỦA CHÚA! Chính nhờ thế mà cộng đồng Công Giáo Người Việt tỵ nạn ngày càng phát triển và lớn mạnh như ngày nay và để chúng ta có được những vị đại diện, đời và đạo đặc biệt cho cộng đồng chúng ta. Xin Thiên Chúa Chí Tôn và Mẹ Maria từ mẫu luôn ở bên Đức Cha kính yêu trong sứ mạng thật lớn lao và cao cả của Ngài.”Nhiều giáo dân tại các giáo xứ khác, tuy không được tham dự lễ tấn phong, cũng đã bày tỏ tình cảm yêu thương đối với Đức Cha Thành. Anh Cương Trần xuất thân từ Giáo xứ Westminster, sinh hoạt Việt ngữ với giáo xứ trong suốt 12 năm đi học, và tham gia trong nhiều hội đoàn trẻ, như Văn Phòng Giới Trẻ. Anh đã vui mừng vì Giáo phận có được một vị giám mục gốc Việt mới. Cương có nhiều thao thức của một người Công Giáo gốc Việt trẻ, vì anh vừa lập gia đình được một năm và được hồng ân làm cha được gần hai tháng. Anh đặc biệt quan tâm đến các tông huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về đức khiết tịnh trong thời gian hai người trẻ quen biết và tìm hiểu nhau. Khi được hỏi về những mong ước của mình đối với vị chủ chăn mới, Cương mong rằng Đức Cha mới sẽ giống như Fulton Sheen, sẽ thường xuyên giảng thuyết về đức tin và gia đình, dành thời gian để nối kết với giáo dân bên cạnh việc hành chánh, và dí dỏm và đầy cảm hứng (nguyên văn: “Someone like Fulton Sheen. Give talks about faith and family a lot. Spends more time connecting with the people than just doing administrative stuff. Funny and inspiring.”) À, gì chứ ‘funny and inspiring' thì Đức Cha Thành là số một rồi!ĐGM Thành từ những ngày mục vụ tại các giáo xứ đã cho thấy Ngài luôn đi sát với đoàn chiên. Chiều thứ Sáu 15, tháng 12, 2017, ĐGM Thành đã có mặt để dâng lời nguyện và khai mạc Chương Trình Thánh Ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Thánh Linh. Khi nhận hoa do Ban Tổ Chức tặng, Ngài đã ví von “cầm hoa như làm dâu trăm họ.” Không chỉ là một người am tường nhiều văn hoá và hành xử rất uyển chuyển trong những môi trường văn hóa khác nhau, ĐGM Thành còn biết cân bằng mục vụ truyền thống với những phương tiện thông tin đương đại. Xin đơn cử việc Ngài dùng youtube để gởi lời chúc Giáng Sinh đến giáo dân St. Joseph's Catholic Church Jacksonville sau khi Ngài làm chánh xứ tại đây được một năm hồi tháng Chạp, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=RtEFMs9T90U. Trong thông điệp chưa đầy hai phút, Cha chánh xứ đã tóm lược thông điệp Yêu Thương của mùa Giáng Sinh và đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giúp tín hữu chuẩn bị đón Mùa Hồng Ân.Với kinh nghiệm mục vụ giới trẻ của mình, Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành chắc chắn sẽ mang một mùa gặt mới cho Giáo phận Orange, nhất là giới trẻ Công Giáo tại Quận Cam.