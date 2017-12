Khủng Bố, Lính Internet, Vũ Nhôm, Ngộ Độc, Phố Sách

Xuân NiệmCó phải họ là khủng Bố tính đặt bom xăng trong phi trường Tân Sơn Nhứt? Hay chỉ đơn giản là công an quy chụp, ghép tội, đạo diễn… để lập công?Câu chuyện có nhiều ngờ vực này được báo Pháp Luật kể là: Xét xử nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất.Sáng 26-12, TAND TP.SG xét xử sơ thẩm vụ án đặt bom xăng trong sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi) cùng 13 đồng phạm bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Lê Thị Thu Phương (21 tuổi, bạn gái Thiện) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.Báo Tiền Phong kể về 10.000 lính mạng chuyên tuyên truyền, để bóp méo vo tròn dư luận: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện lực lượng “Lực lượng 47” có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường và có trình độ kỹ năng sử dụng công nghệ cao tốt. Lực lượng này đang hoạt động rất tích cực, hiện có ở tất cả đơn vị cơ sở, mọi miền mọi lĩnh vực của quân đội.VietnamNet kể: Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn…Cổ đông tư nhân lớn nhất tại Seaprodex thoái vốn tháo chạy khỏi doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng ngay tại con phố vàng Đồng Khởi, Quận 1, TP.SG.Bản tin thông tấn Nga Sputnik ghi lời Đại tá Lê Công Thạnh — nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam — Đà Nẵng (cũ):“Sáng nay tôi đọc báo thấy đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ. Tôi băn khoăn như vậy thì Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ “nhôm” như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?”Bản tin VnExpress cho biết: Nhiều trụ sở công an tại Đà Nẵng đã treo quyết định truy nã đại gia bất động sản Vũ "Nhôm" về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.Sáng 25/12, tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nơi lưu trú của Phan Văn Anh Vũ, nhà chức trách đã treo quyết định truy nã nghi can để kêu gọi người dân hợp tác báo tin.Báo Người Lao Động kể: 1.650 công nhân SG có nguy cơ không có Tết.Theo báo cáo của các CĐ cấp trên cơ sở, đến nay có 10 DN gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản, di dời… ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của khoảng 1.650 lao động. Trong đó, có 8 DN nợ lương, nợ BHXH; 1 DN có chủ bỏ trốn.Báo Công An kể: Theo trình bày của một số công nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) cho biết: Sau bữa ăn trưa tại nhà ăn của Công ty TNHH New Apparel Far Eatern (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước).Đến khoảng 12 giờ 15, hàng chục công nhân bắt đầu cảm thấy có biểu hiện lạ mang dấu hiệu của ngộ độc thức ăn. Ngay sau đó, hàng loạt công nhân đã bị ngất xỉu và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm.Báo Tuổi Trẻ kể về Phố sách Hà Nội: thưa vắng khách, các gian hàng kêu cứu.Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động từ tháng 5-2017, được kỳ vọng là địa chỉ văn hóa hấp dẫn của thủ đô. Nhưng đến nay các hoạt động tại phố sách ngày càng thưa thớt và vắng khách....Trước tình hình kinh doanh của các gian hàng đang đi xuống, các đơn vị xuất bản cùng kiến nghị đến ban quản lý phố sách Hà Nội, đề nghị thành phố hỗ trợ chi phí chăm sóc cây xanh, thảm cỏ vì đây là cảnh quan chung của thành phố; cắt giảm các lực lượng như vệ sĩ, vệ sinh... để đảm bảo mức thu phí mặt bằng không quá 200.000 đồng/m2.Bản tin Zing kể: Xế hộp rồ ga lùi xuống sông, 2 cán bộ y tế tử vong.Chiếc Kia màu đỏ cài số lùi rồi bất ngờ lao thẳng xuống sông Hồng. Hai người trên xe tử vong.Tai nạn xảy ra lúc hơn 20h ngày 25/12 tại bờ sông Hồng đoạn gần nhà hàng Thuyền Chài ở phường Hợp Minh, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái).Báo Xây Dựng kêu gọi: Đã tụt, đừng để tụt quá!Kinh tế VN có lĩnh vực lại bị “tụt dốc”, thí dụ như logistics. Thứ hạng chỉ số năng lực logistics (LPI) đã giảm từ 48 trong năm 2014 xuống 64 năm 2016.Tại Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2017 diễn ra mới đây, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), chi phí logistics ở Việt Nam hiện nay bằng khoảng 20,9 - 25% GDP. Mức chi phí này cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12%, còn so với Singapore thì cao hơn tới… 3 lần.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt' sớm hơn dự kiến.Bảng chữ cái đọc theo kiểu mới vẫn giữ nguyên trật tự a - b - c. Những chữ cái in đậm để lưu ý rằng đó là những chữ đã mang giá trị âm vị mới (đọc kiểu cải tiến) thay cho những chữ cái đọc theo bảng chữ quốc ngữ cũ. Một số chữ cái sẽ hoàn toàn thay đổi về cách đọc như: C (chờ), f (phờ), j (jờ), k (cờ), q (thờ), w (ngờ), x (khờ), z (dờ).Báo Giao Thông kể chuyện Quảng Bình: Lạm thu bị kỷ luật, điều chuyển hai lần vẫn làm... hiệu trưởng!Sau khi bị kỷ luật, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh liên tục được Chủ tịch huyện Bố Trạch, Quảng Bình điều chuyển sang làm hiệu trưởng của 2 trường khác.Báo Tiền Phong kể: Tự chủ đại học kiểu gì mà lát sàn nhà vẫn phải xin phép.Đó là ý kiến của PGS- TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPSG tại hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đại học” do Ủy ban Văn hóa- Giáo dục- Thanh thiếu niên và nhi đồng phố hợp với trường ĐH Kinh tế TPSG tổ chức ngày 25/12.VOV ghi nhận: Năm 2017, du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2016, đón 13 triệu lượt khách quốc tế.Theo thống kê mới công bố của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO),Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới nhất đầu năm 2017, và đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch. Đây là kết quả từ sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển trên lộ trình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.