Học Phí Đại Học VN Sẽ Tăng

SAIGON -- Đề xuất học phí ĐH tăng 2,5 lần... Báo Thanh Niên ghi nhận về một đề xuất rằng học phí ĐH cần tăng khoảng 2,5 lần so với hiện nay để tăng suất đầu tư cho sinh viên mỗi năm.Đề xuất này đã được nêu ra tại tại hội thảo hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ ĐH do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (Quốc hội) tổ chức sáng nay 25.12.GS Phạm Phụ, nguyên giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.SG, đưa ra kiến nghị về học phí. Theo đó nên bổ sung vào luật từng bước tăng suất đầu tư cho sinh viên mỗi năm. Hiện tại, mức đầu tư này ở Việt Nam quá thấp, chỉ khoảng 1.000 USD/ năm (trong khi ở Mỹ 22.000 USD, Đài Loan 7.000 USD). Theo GS Phạm Phụ, nên tăng mức đầu tư này lên khoảng 2.100 USD/ sinh viên/ năm.Bản tin TN ghi lời GS Phạm Phụ cho rằng, để tăng mức đầu tư này cần phải tăng trách nhiệm của người học ĐH. Cụ thể là tăng học phí khoảng 2,5 lần so với hiện nay. Khi đó, cần phát triển các quỹ cho sinh viên vay vốn để đảm bảo công bằng xã hội vì hiện việc cho sinh viên vay từ ngân sách quy mô quá nhỏ và chỉ đủ trả học phí.“Nhà nước nên nhiều quỹ cho vay, thậm chí nhà nước có thể đi vay quốc tế để lập quỹ này. Điều này còn tăng trách nhiệm với sinh viên thay vì gia đình như hiện nay”, GS Phạm Phụ nói.Cũng tại hội thảo, nhiều kiến nghị về vấn đề tự chủ tài chính trong trường ĐH được nêu ra. PGS-TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.SG cho rằng các quy định hiện hành về tự chủ ĐH hiện còn bất cập. Trong đó, các trường tự chủ được xây dựng cơ chế học phí nhưng học phí này vẫn bị khống chế bởi mức trần. Chính điều này khiến các trường chưa hoàn toàn tự chủ.Tương tự GS-TS Nguyễn Thị Cành, Trường ĐH Kinh tế-luật (ĐH Quốc gia TP.SG), cũng nói, dự thảo luật sửa đổi cũng cho các trường quyền tự quyết định mức thu học phí theo cơ chế giá nhưng lại cơ chế định giá do Chính phủ quy định, đây là mâu thuẫn.Trong khi đó, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG có những kiến nghị về sở hữu tài sản trong trường công lập. Ông Dũng cho rằng cần phải nhanh chóng đưa vào luật việc bỏ cơ quan chủ quản. Hiện nay dù đã tự chủ nhưng tư duy của người lao động vẫn rất “bao cấp” vì họ không cảm nhận mình là người chủ trường.GS-TS Nguyễn Thị Cành thì ý kiến, Nghị quyết 77 đưa ra 4 hình thức tự chủ về tài chính với các trường công lập. Trong đó có hình thức tự chủ cả chi đầu tư, chi thường xuyên không khác gì một trường ĐH tư thục. “Quan điểm của tôi là trường công lập vẫn phải có một phần vốn nhà nước”, tiến sĩ Cành nói.Cũng theo GS-TS Nguyễn Thị Cành, có nhiều mâu thuẫn trong quản lý nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường công lập. Bà Cành nói: “Tôi từng đi kiểm tra việc thực hiện tự chủ tại các trường nhưng nhận thấy việc tìm thông tin rất khó. Chỉ đơn giản là tìm thông tin đội ngũ các trường nhưng website các trường chỉ nêu số lượng. Điều này cho thấy trách nhiệm giải trình và và mức độ minh bạch thông tin trong tự chủ chưa đảm bảo. Luật cần quy định rõ hơn về quy định này”.Cũng nên nhắc rằng bmột bản tin báo Thanh Niên ngaỳ 12/12/2017 đã cho biết rằng dự kiến học phí đaị học sẽ tăng vọt.Bản tin này viết:“Phát biểu trong hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH do Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM chiều 12.12, PGS-TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Trưởng bộ môn Quản lý tài chính công, Học viện Tài Chính cho rằng luật sửa đổi đã có sự công bằng giữa công và tư. Theo dự thảo sửa đổi này, học phí các trường ĐH công lập sẽ được tính dựa trên giá dịch vụ theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên theo bà Nguyệt, vấn đề ở đây là giá dịch vụ nên tính như thế nào để con em nhà nghèo vẫn có thể theo học như chính sách tín dụng học tập, học bổng.“Kinh phí chi thường xuyên cho các trường, tính cả khấu hao tài sản cố định nếu chuyển qua giá dịch vụ thì học phí sẽ rất đắt”, bà Nguyệt nhấn mạnh.”