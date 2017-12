Chiến Tranh, Giáng Sinh, Bơi, Bão Tembin, Kiều Hối...

Xuân NiệmNhư thế là cơ nguy chiến tranh lớn thêm ở bán đảo Triều Tiên. Néu bùng nô chiến tranh, sẽ liên hệ dĩ nhiên là Mỹ và Bắc Triều Tiên, cũng như nhiều quốc gia gần đó, như Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... và văng miểng có thể tới Việt Nam. Nếu bùng nổ chiến tranh, coi chừng Hải quân Trung Quốc thừa cơ chiếm toàn bộ vùng Trường Sa của VN và Philippines... lấy cớ là để giữ giùm.Bản tin RFI ghi rằng vào ngày 24/12/2017, Bắc Triều Tiên tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là một «hành động chiến tranh (...) Những biện pháp đó sẽ không khiến cho nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo».Trong một thông cáo do hãng tin chính thức KCNA đăng tải, bộ Ngoại Giao Bắc Triều Tiên tuyên bố : «Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc, vì đây là một sự xâm phạm chủ quyền đất nước chúng tôi và là một hành động chiến tranh, phá hoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực».Báo Tiền Phong kể: Phố đi bộ Hà Nội nêm kín người đêm Giáng sinh.Rất đông người đổ về các con phổ đi bộ ở thủ đô đêm Noel khiến nhiều tuyến đường ùn tắc.Tối 24/12, hàng nghìn người dân thủ đô ùn ùn đi chào mừng lễ giáng sinh khiến hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội tê liệt.Bản tin Zing kể: Nhận lời thách đố của bạn, nam sinh 20 tuổi bơi qua hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) nhưng đuối sức, tử vong.Chiều 24/12, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã tìm thấy thi thể anh K’Suyên (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Lâm Đồng), người bị đuối nước dưới hồ Xuân Hương.Bản tin BBC kể chuyện láng giền của VN: Khoảng 200 người được ghi nhận thiệt mạng vì bão nhiệt đới tràn qua miền nam Philippines, hàng chục người mất tích.Cơn bão Tembin gây lũ quét và lở đất tại đảo Mindanao.Khoảng 150 người vẫn còn mất tích sau khi cơn bão Tembin quét qua khu vực, khiến 70.000 người khác phải sơ tán.Hai thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề là Tubod và Piagapo, nơi có nhiều ngôi nhà bị đá vùi lấp.Báo Khám Phá kể chuy6ẹn Sài Gòn: Toàn bộ học sinh nghỉ học trước khi cơn bão số 16 (Tembin) đổ bộ đất liền.Do ảnh hưởng của cơn bão số 16 (Tembin), Sở GD-ĐT TP.SG chỉ đạo các trường từ mầm non đến THPT cho học sinh nghỉ học từ chiều 25 đến hết ngày 26/12 để đảm bảo an toàn.Báo Người Loa Động kể: Dù đang ở mùa cao điểm nhưng hàng loạt khách sạn tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn treo bảng còn phòng hoặc buộc phải giảm giá phòng để hút khách.Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch trên các tuyến đường TP Đà Lạt như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong... treo bảng còn phòng ngay dịp Festival hoa và Noel. Nhiều khách sạn cho biết lượng khách đặt nghỉ trong dịp Tết dương lịch năm nay cũng không nhiều.Báo Tiền Phong kể: Đau xót khi nhân tài không về.Theo GS. Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân tài đi không về, hoặc về rồi lại đi. Ông rất đau xót về hiện tượng này.Trao đổi với Tiền Phong, GS Ngô Việt Trung cho biết, Viện Toán đã tuyển rất nhiều người từ hệ CNKHTN của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. GS Ngô Việt Trung kể đến những cái tên như: Nguyễn Duy Tân, Đoàn Trung Cường, Đoàn Thái Sơn, Lưu Hoàng Đức. Họ đều là những cán bộ chủ chốt trẻ của trường. Tuy nhiên, theo GS. Ngô Việt Trung, một số người sau khi Viện nhận về, cử đi đào tạo đã ở lại hết bên Mỹ. “Nói thật là tiếc lắm. Người tài thì hiếm. Làm việc ở Viện Toán phải là những người thực sự giỏi. Nếu không giỏi thì khổ cả cơ quan, khổ cả bản thân người đó” – GS Ngô Việt Trung nói.Báo Dân Trí kể: Kiều hối ào ạt "chảy về", dự trữ ngoại hối sớm đạt 50 tỷ USD.Với dự kiến sẽ sớm đạt 50 tỷ USD, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng trong hai năm trở lại đây.Tỏi lại di tản... Báo Một Thế Giới kể: Công ty đối tác Nhật Bản vừa đề nghị tỉnh Quảng Ngãi được triển khai khảo sát và trồng thí nghiệm tỏi voi tại 2 huyện trong đất liền của Quảng Ngãi là Bình Sơn và Mộ Đức thay vì thử nghiệm tại đảo Lý Sơn như trước đó....Thay vì đề nghị trồng tại đảo Lý Sơn như trước đó, Công ty NSC và Tập đoàn CAN Holdings đề nghị tỉnh cho phép nghiên cứu trồng thử nghiệm tỏi voi theo phương pháp sử dụng phân hữu cơ 100% ở trong đất liền, đồng thời xin thủ tục nhập tỏi giống từ Nhật Bản vào Việt Nam.Báo Nông Nghiệp VN kể về Đồng Nai: Một lão nông say mê công việc thiện nguyện.Trên quốc lộ 20, đoạn ngang qua ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai, khách đi đường vừa ngạc nhiên vừa thú vị chứng kiến một tấm biển khá lớn treo trước căn hộ đơn sơ: “Điểm hỗ trợ quan tài cho hộ nghèo & hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Mổ mắt từ thiện. Tình nguyện hiến máu cứu người (nam nữ tuổi từ 19-60). Liên hệ: 01635604022)”. Phóng viên báo NNVN thử gọi số điện thoại ấy và được gặp ông Phùng Văn Hinh, một lão nông có tấm lòng vì những người bất hạnh xung quanh.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện: Nhà máy hơn 2 nghìn tỷ có nguy cơ thành sắt vụn...Từ trên cao nhìn xuống, nhà máy chỉ là những khối sắt, cần cẩu, cầu thang dẫn vào các trung tâm chính đầy những vết rỉ sét loang lổ...Theo báo Lao động, lãnh đạo BQL Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, đến thời điểm này NM Soda chưa khắc phục được hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, ngừng hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, việc không sản xuất là do khó khăn về tài chính, trục trặc kỹ thuật vì nhập dây chuyền thiết bị Trung Quốc.Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Hồng Quang cũng khẳng định nguyên nhân ngừng hoạt động không chỉ vì ô nhiễm môi trường mà là do dây chuyền sản xuất không đảm bảo, khó khăn về tài chính, thị trường… Tuy nhiên tỉnh không nhận được báo cáo cụ thể nào.Bản tin SOHA/Nhà Đầu Tư báo động: Thời trang Việt Nam đang bị 'bóp chết' trên sân nhà.