Tuổi thọ của người Mỹ đã giảm trong năm 2016 là 2 năm liên tục giữa lúc gia tăng tử vong vì thuốc quá liều, theo các viên chức liên bang cho biết hôm Thứ Năm.Theo phúc trình của Trung Tâm Phân Tích Sức Khỏe Quốc Gia (NCHS), tuổi thọ trung bình hồi năm ngoái là 78.6 năm – giảm 0.1% từ năm 2015.“Đó không phải là tất cả nhưng khi bạn nói về điều đó trong phạm vi dân số, là bạn đang nói về con số đáng kể của sự sống không được sống nữa,” theo Robert Anderson, trưởng ban phân tích tử vong của NCHS, cho biết.Đối với đàn ông Mỹ, tuổi thọ đã giảm từ 76.3 xuống còn 76.1 năm, trong khi đối với phụ nữ Mỹ tuổi thọ ở mức 81.1 năm.Phúc trình cho thấy 11 nguyên nhân chính gây ra tử vong – bệnh tim, ung thư, thương tích không được chăm sóc, bệnh hô hấp kinh niên, tai biến mạch máu não, mất trí nhớ [Alzheimer’s], tiểu đường, cúm và viêm phổi, bệnh thận và tự tử – vẫn không thay đổi từ năm 2015 tới 2016.Yếu tố quan trọng trong việc gia tăng số tử vong được cho là lạm dụng thuốc giảm đau – loại dịch làm cho TT Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe công cộng.Một bản phân tích về tử vong do lạm dụng thuốc được thực hiện bởi NCHS cho thấy hơn 63,000 người chết do dùng thuốc quá liều được báo cáo tại Hoa Kỳ trong năm rồi – với hơn 42,200 trường hợp là do thuốc giảm đau.Năm ngoái, tỉ lệ tử vong do lạm dụng thuốc tăng gấp 3 lần tỉ lệ trong năm 1999, theo phúc trình nói trên cho biết. 22 tiểu bang có tỉ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều cao hơn tỉ lệ toàn quốc – gồm Florida, Pennsylvania, Ohio, Louisiana, Nevada, Utah, và Michigan.