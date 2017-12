18 tiểu bang, gồm California và New York, sẽ có lương tối thiểu cao hơn bắt đầu vào tháng 1 năm 2018.Những người ủng hộ tăng lương nói rằng nó sẽ giúp hàng triệu người Mỹ lao động, nhưng những người chống đối thì sợ thất nghiệp gia tăng và việc làm bị thay thế bởi máy móc.Nhiều tiểu bang có những điều chỉnh hàng năm hay sắp xếp lịch trình gia tăng trên mức lương tối thiểu của liên bang là $7.25 một giờ.Vào ngày 1 tháng 1, hàng hàng công nhân tại Califoniasẽ nhận được tăng lương.California là một trong 18 tiểu bang sẽ tăng lương tối thiểu trong năm tới. Việc tăng lương bắt đầu vào ngày 31 tháng 12, khi mà luật của tiểu bang New York có hiệu lực.Theo Bộ Lao Động Tiểu Bang New York, lương tối thiểu tại Thành Phố New York sẽ là $12 hay $13 một giờ, tùy theo công ty lớn nhỏ. Các công ty tại Long Island và Westchester sẽ trả lương $11 một giờ cho công nhân không bao lâu nữa. Phần còn lại của tiểu bang [NY] sẽ có mức lương tối thiểu $10.40. Mỗi 4 nhóm sẽ có gia tăng khác vào tháng 12 năm 2018.Trong khi California và New York là những tiểu bang lớn nhất với những thay đối lương tối thiểu sắp tới, họ bỏ xa những tiểu bang còn lại. Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, Rhode Island, Vermont, và Washington đã có kế hoạch gia tăng.Và Alaska, Florida, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio, và South Dakota tất cả sẽ tăng lương tối thiểu vào bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, dựa trên các điều chỉnh hàng năm. Nhiều tiểu bang khác sẽ gia tăng lương tối thiểu vào cuối năm 2018.Những người ủng hộ tăng lương tối thiểu nói rằng họ ủng hộ những người nghèo và cần thiết nhất của lực lượng lao động. Những người chống tăng lương tối thiểu thì nói rằng giới người nghèo và lao động bị tổn hại quyền lợi hơn bởi vì mất việc làm: Nhiều việc làm trả lương thấp đang có nguy cơ trở thành máy móc thay thế khi các công ty được yêu cầu trả lương thêm cho người công nhân làm việc, nhưng mức độ đối với các hệ quả vẫn còn chưa biết.