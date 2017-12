SAIGON -- Ngành y tế Sài Gòn báo động: 100% mẫu ớt bột nhiễm độc tố gây ung thư gan...Báo Lao Động loan tin rằng Viện Pasteur TPSG vừa công bố 100% mẫu ớt bột được thu thập ngẫu nhiên tại 5 tỉnh trong vòng 2 tháng để xét nghiệm đều nhiễm vượt ngưỡng nấm mốc Aflatoxin - một loại nấm mốc cực kỳ nguy hiểm có thể gây ung thư gan.Theo công bố của Viện Pasteur TPSG, trong 48 mẫu ớt bột được Viện Pasteur TPSG lấy ngẫu nhiên tại 5 địa phương, gồm: TPSG, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi làm các phân tích xét nghiệm đều cho kết quả: 100% mẫu đều có chất aflatoxin (chất có thể gây ung thư gan). Các chuyên gia y tế cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện aflatoxin trong ớt bột là do các vấn đề liên quan đến thu hoạch, chế biến, vận chuyển và bảo quản. Các phương pháp sản xuất, bảo quản thủ công khiến người dân không thể kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, dẫn đến việc nhiễm aflatoxin. Tuy trước mắt không gây hại rõ rệt cho người sử dụng, nhưng việc tích lũy lâu dài trong quá trình sống và sử dụng thực phẩm sẽ khiến gia tăng số người mắc và chết do ung thư gan vì nguyên nhân độc tố aflatoxin B1.Báo Lao Động ghi lời ThS-BS Nguyễn Bạch Đằng (Học viện Quân y 103) cho biết, aflatoxin là một mycotoxin được tiết ra từ nấm aspergillus và A.parasiyicus. Các chủng nấm này phát triển mạnh ở các loại thực phẩm nông sản trong các điều kiện thuận lợi nóng và ẩm, nhất là điều kiện thời tiết ở Việt Nam.Điều nguy hiểm là, độc tố aflatoxin không bị phân hủy ở nhiệt độ sôi thông thường, có thể tồn tại trong thực phẩm không cần sự có mặt của nấm mốc tương ứng. Loại nấm mốc này có khả năng gây độc tính cấp và mạn. Nguy hiểm nhất là khả năng gây xơ gan và ung thư gan nguyên phát. Các nghiên cứu ở những vùng có tỉ lệ ung thư cao trên thế giới đều cho thấy nhiễm độc aflatoxin là nguy cơ chính gây ung thư gan.Báo Lao Động ghi thêm:“Trước thông tin 100% mẫu ớt bột xét nghiệm bị nhiễm nấm mốc aflatoxin, ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Nafiqad (Bộ NNPTNT) - cho biết: Do quy trình bảo quản không đúng có thể khiến các loại nông sản sản sinh ra các loại nấm, tuy nhiên có sản sinh ra loại nấm gây ra độc tố aflatoxin không thì cần có nghiên cứu cụ thể.”Ông Nguyễn Như Tiệp cũng nói là các đơn vị của Nafiqad sẽ chỉ đạo toàn bộ hệ thống tăng cường kiểm tra lấy mẫu, trường hợp phát hiện ra vi phạm chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc ớt bột bị phát sinh nấm mốc nguy hiểm cho thấy dấu hiệu vi phạm vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất chế biến ớt,...Báo Lao Động cũng ghi rằng theo một nghiên cứu của nhóm chuyên gia tại BV Hữu Nghị về “Các yếu tố nguy cơ gây ung thư gan nguyên phát”, có aflatoxin trong tổ chức gan của 83,3% số bệnh nhân ung thư gan nguyên phát đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị; 17% số bệnh nhân có cùng lúc hai yếu tố aflatoxin và viêm gan virus; 13% mang cùng lúc ba yếu tố aflatoxin, rượu, thuốc lá. “Tỉ lệ aflatoxin trong tổ chức gan của 83,3% số bệnh nhân cho thấy ung thư gan thứ phát ở Việt Nam có liên quan chặt chẽ với nhiễm aflatoxin qua đường ăn uống”, nhóm nghiên cứu nhận định.