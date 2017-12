Khách hàng chọn mua nông sản, thực phẩm hữu cơ tại siêu thị Co.opmart.Thị trường thực phẩm hữu cơ (organic) tuy đang ăn nên làm ra nhưng bên cạnh những thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính khai thác cũng còn lắm kẽ hở để những kẻ làm ăn gian dối trục lợi, theo Người Lao Động TP (NLĐO).Liên tục hai tháng gần đây, cứ cuối tuần, theo chương trình do Saigon Co.op tổ chức nhằm quảng bá, cổ vũ lối sống hữu cơ và dùng sản phẩm hữu cơ do hệ thống này hợp tác sản xuất - kinh doanh, tại siêu thị Co.opmart hoặc Nhà Văn hóa Thanh niên, người tiêu dùng ở Sài Gòn được tận mắt xem các đầu bếp nổi tiếng trổ tài chế biến các món ăn thuần Việt hoặc Âu, Á bằng các nguyên liệu nông sản hữu cơ Co.op Organic, đồng thời được thưởng thức tại chỗ những món ăn này.Theo NLĐO, vào tháng 5-2017, Saigon Co.op đã chính thức công bố và ra mắt thương hiệu Co.op Organic, giới thiệu ra thị trường các nhóm hữu cơ gồm: gạo Jasmine, gạo Japonica, dưa leo, bí đao, cà chua, cải ngọt, cải xanh, rau muống, phi-lê cá basa, tôm sú... cũng như kế hoạch phát triển chuỗi sản phẩm hữu cơ.Nắm bắt nhu cầu khách hàng, Saigon Co.op đã tham gia đầu tư vào trang trại hữu cơ quy mô hơn 300 ha của Công ty CP Thương mại - Sản xuất Viễn Phú và hợp tác phân phối một số sản phẩm của 2 công ty Binca Seafood, Vinamit là 2 đơn vị đều đã được các tổ chức USDA (Mỹ) và châu Âu cấp chứng nhận về sản xuất hữu cơ.Sau hơn nửa năm được bày bán tại 6 siêu thị Co.opmart và đại siêu thị Co.opXtra, đến nay sản lượng Co.op Organic vẫn không đủ bán. Hai công ty Viễn Phú và Vinamit, qua hệ thống phân phối riêng, cũng luôn trong tình trạng "cháy hàng" khi bán những mặt hàng hữu cơ khác.NLĐO dẫn lời ông Phạm Trung Kiên, phó tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết Saigon Co.op đang tiếp tục đầu tư vào các trang trại hữu cơ khác, nhân rộng danh mục hàng hữu cơ cùng điểm bán theo nhu cầu thị trường, nhằm trở thành đơn vị dẫn đầu trong chuỗi sản xuất - chế biến - phân phối – tiêu dùng sản phẩm hữu cơ tại thị trường VN và hướng đến xuất khẩu.Trong giai đoạn tiêu dùng sản phẩm hữu cơ đang là xu hướng của thị dân Việt Nam, nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để có thể mua được những sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ trong nước chưa nhiều (cả nước chỉ có gần 30 đơn vị sản xuất nông sản hữu cơ - theo Viện Nghiên cứu nông nghiệp hữu cơ), đa số doanh nghiệp làm hữu cơ để xuất khẩu, chỉ dành một phần nhỏ sản lượng cho thị trường nội địa.Mặt khác, theo NLĐO thì từ khoảng 2 năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm hữu cơ trong nước mọc lên ngày càng nhiều. Có điều là bên cạnh những cửa hàng mua bán thực phẩm hữu cơ thật, có chứng nhận chất lượng rõ ràng cũng có không ít nơi vì ham lợi nhuận cao mà pha trộn hoặc dán nhãn hữu cơ cho những sản phẩm không phải hữu cơ để lừa người tiêu dùng.Ông Võ Minh Khải, tổng giám đốc Công ty Viễn Phú, cho biết làm nông nghiệp hữu cơ chi phí lớn, giá thành cao nên giá bán đắt hơn nhiều so với loại không sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ngoài ra, trồng nông sản hữu cơ không dùng phân bón hóa học và còn phụ thuộc thời tiết, khí hậu, sản lượng lại thấp... nên hầu hết các trang trại đều không có đủ hàng cung ứng."Có những cửa hàng bán thực phẩm hữu cơ, người chủ chỉ đăng ký chứng nhận vỏn vẹn 1 ha hữu cơ nhưng vẫn có sản phẩm bán quanh năm, bán khắp nước! Hoặc cửa hàng bán sản phẩm quảng cáo là hữu cơ nhưng xuất xứ không rõ ràng, không truy xuất được nguồn gốc... Hiện lĩnh vực này cũng chưa được các cơ quan quản lý sâu sát, cũng chưa có tiêu chuẩn chứng nhận thế nào là sản phẩm hữu cơ. Người tiêu dùng có nhu cầu thì chỉ còn cách mò mẩm, tự tìm hiểu để mua được đúng hàng, đúng giá", ông Khải bình luận.