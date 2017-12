Anh: Nga Quấy Rối Bầu Cử Mỹ, Đức, Pháp

MOSCOW - Ngoại trưởng của vương quốc Anh vừa nhắc lại các tố giác Nga quấy rối nội tình các nước phương tây - ngoại trưởng Boris Johnson hội đàm với ngoại trưởng Sergei tại thủ đô hôm Thứ Sáu.Trong buổi họp báo chung sau đó, ông Johnson khẳng định: London không thể phớt lờ các can thiệp chính trị của Nga trên khắp thế giới, cụ thể như tại Ukraine, về ngược đãi giới đồng tính luyến ái tại Chechnya.Ông Johnson và viên chức cấp bộ trưởng UK thăm Moscow lần đầu tiên từ 5 năm không ngần ngại nhắc lại các tố cáo Điện Kremlin quấy rối bầu cử từ Hoa Kỳ tới Đức, Pháp. Ông nói bằng chứng là vô số, không thiếu.Twitter của ngoại trưỏng Johnson cho biết: các vấn đề khác ông đã trao đổi với ngoại trưởng Lavrov gồm khủng hoảng nguyên tử tại bán đảo Hàn, xung đột tại Syria và về các quan hệ song phương.Trước khi đến Moscow, ngoại trưởng Anh khẳng định: quan hệ song phương bình thường không tồn tại khi Nga không ngưng can thiệp. Ông giải thích: không thể bình thường hoá khi Moscow tiếp tục gây mất ổn định, như tại Ukraine. Ông Johnson công nhận quan hệ tốt đẹp với Moscow là sinh tử với an ninh quốc tế.Căng thẳng bắt đầu khi London yêu cầu Moscow dẫn độ 1 viên chức an ninh là nghi can trong vụ ám hại cựu trung tá KGB Litvonenko trở thành tiếng nói đối lập chống Putin năm 2006, và bị từ chối. Sau đó, năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, tham chiến tại Syria bảo vệ cường quyền Assad.Quan ngại về hoạt động tấn công mạng của tin tặc Nga bóp méo thông tin gây bất ổn tại các nươc Tây Âu phá hoại niềm tin cậy lẫn nhau.Trong tháng qua, Thủ Tướng Theresa May nói rõ: Nga đe dọa trật tự thế giới mà mọi quốc gia trông chờ.Chính quyền Putin phủ nhận mọi tố giác.