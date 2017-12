Nhà Văn VC Vui Vì Dìm Luật về Hội

(Xem: 173)

NEW YORK -- Tiểu bang New York đang mất cư dân vê các tiểu bang khác, theo thống kê. Báo New York Daily News ghi rằng tuy New York mất nhiều cư dân dọn sang tiểu bang khác, dân số New York cũng vẫn tăng đều nhờ di dân vào.