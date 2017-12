Buýt Sông Sài Gòn 'Cháy Vé' Dù Khách Không Đông

Tàu buýt đường sông Sài Gòn đậu rước khách tại trạm đi, đặt ở bến Bạch Đằng (Quận 1).Tuyến buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn đã hoạt động được gần một tháng nhưng do số lượng tàu ít và thời gian quay vòng lâu nên dẫn đến tình trạng thường xuyên “cháy vé” dù lượng khách không đông, theo Soha.vn.Ngày 25/11/2017, tuyến buýt sông số 1, chuyên vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy đầu tiên ở Sài Gòn chính thức chở khách với lộ trình từ bến Bạch Đằng quận 1 đi bến Linh Đông quận Thủ Đức và ngược lại với giá vé 15,000 đồng/chuyến. Hiện nay nhiều người dân do tò mò muốn trải nghiệm dịch vụ này để ngắm sông nước và phong cảnh hai bên bờ nên rủ nhau đi thử mặc dù không có nhu cầu hay công việc thực sự cần đi theo lộ trình này.Soha.vn dẫn lời ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật, chủ đầu tư, cho biết tuyến buýt sông số 1 được đầu tư với tổng cộng 5 tàu, sức chở mỗi tàu 75 hành khách, trong đó 4 tàu chở khách thường xuyên, 1 tàu dự phòng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 3 tàu đưa vào hoạt động, gồm 2 tàu thường xuyên chở khách và 1 tàu dự bị.Do hạn chế về phương tiện như trên, hiện tuyến buýt sông số 1 quay vòng tuyến khá chậm, thời gian xuất phát giữa các tuyến cách nhau quá dài. Dù lượng hành khách không quá nhiều nhưng tại bến đầu và bến cuối thường xuyên xảy ra tình trạng hết vé khiến nhiều người khó chịu, mệt mỏi vì mua được vé rồi phải chờ 1 - 2 tiếng mới được đi tàu.Soha.vn dẫn lời bà Lê Thị Mận (45 tuổi), đã ngồi chờ tàu hàng giờ đồng hồ tại bến Linh Đông, quận Thủ Đức, cho hay bà ra bến này mua vé từ lúc 10 giờ 20 nhưng nhân viên ở đây thông báo phải đợi đến 13 giờ tàu mới chạy, còn chuyến gần nhất vừa chạy lúc 10 giờ nên bà đành quay về nhà.“Họ thông báo 1 giờ trưa có chuyến, tôi trở ra bến sớm hơn 15 phút nhưng đã hết vé. Nhân viên ở đây nói phải mua vé trước, như nên mua vé ngay cho chuyến kế là 2 giờ chiều… May mà đi chơi nên ngồi đợi được chứ đi làm kiểu này ai dám đi khi phải đợi hàng tiếng đồng hồ”, bà Mận nói.Giống bà Mận, nhiều người khác cũng phải mất hai lần mới mua được vé đi chuyến 14 giờ chiều từ Linh Đông đến Bạch Đằng. Rồi khi hỏi về vé chiều về từ bến Bạch Đằng thì được biết chỉ còn chuyến cuối là 17 giờ 30 vì chuyến trước đó (15 giờ 30) đã hết vé.Bất tiện nữa khi đi buýt đường sông là chỉ mua được vé một chiều, như đi từ bến Sài Gòn ra bến Thủ Đức xong thì khi về rất có thể phải đi bằng buýt đường bộ hoặc đi xe ôm do hết chuyến, như đã nói.Ông Nguyễn Kim Toản, chủ đầu tư tuyến buýt sông số 1, cho rằng buýt sông phải chạy theo lộ trình đã định trước, một số hành khách phải ngồi đợi nhiều giờ là do không nắm rõ lịch trình. Vì vậy, trước khi đi khách nên tìm hiểu kỹ lộ trình, thời gian xuất bến để thuận tiện cho công việc.Còn theo giải thích của một nhân viên bán vé, dù sức chứa của tàu buýt là 75 người nhưng tại mỗi bến chỉ có một lượng khách nhất định được lên tàu vì phải “chừa chỗ” cho các trạm dừng dọc tuyến. Vì vậy, khi xuất bến dù tàu còn nhiều chỗ trống nhưng khách vẫn không mua được vé, Soha.vn ghi nhận.