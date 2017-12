Mỹ Trừng Phạt 13 Người TQ Đàn Áp Nhà Tranh Đấu Tào Thuận Lợi

WASHINGTON - 1 sắc lệnh ngày 21-12 của TT Trump trừng phạt 13 người Hoa trực tiếp hay gián tiếp xâm phạm nhân quyền, trong số này gồm ông Cao Yến, là cựu công an quận Chaoyang (thuộc Beijing) – giới tranh đấu thấy chính quyền Trump làm chưa đúng mức với Beijing.Ông Trump tránh nói tới đề tài nhân quyền khi gặp mặt chủ tịch Tập Cận Bình.Bộ ngân khố, là thẩm quyền thi hành trừng phạt, cho hay Cao là nhân viên công an bức hiếp nhà tranh đấu Tào Thuận Lợi – bà này chết trong tù năm 2014, vì đau ốm và bị Cao từ chối chăm sóc y tế. Bà Tào bị bắt từ Tháng 9-2013 khi chờ đáp phi cơ đi Geneva dự 1 khoá huấn luyện về nhân quyền. Trong thời gian bị giam, bà Tào không đuợc tiếp xúc với thân nhân hay luật sư, cũng không đuợc điều trị bệnh phổi.Cao đuợc cử làm đảng ủy tại trường công an thủ đô Beijing trong năm qua – trường này từ chối trả lời yêu cầu bình luận của nhà báo.Cao và 12 người Hoa là đối tượng trừng phạt của Magnitsky Act, bị phong toả mọi tài sản thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ.Bộ trưởng Steve Mnuchin tuyên bố “Theo lệnh TT, Bộ ngân khố và các cơ quan đối tác tiếp tục các hành động kiên quyết quy trách nhiệm những kẻ xâm phạm nhân quyền, tham nhũng, phá hoại các lý tưởng của Hoa Kỳ”.Chuyên gia Liu Weidong của Acedemy of Social Sciences (Beijing) nhận xét: sắc lệnh trừng phạt này không ảnh hưởng nhiều với các quan hệ song phương nếu so sánh với các biện pháp có liên quan với mậu dịch và Bắc Hàn.