Trump Xem Xét Đề Nghị Sẽ Gây Ly Tán Các Gia Đình Di Dân

WASHINGTON - Chính quyền Trump đang xem xét 1 đề nghị gây ly tán gia đình di dân xâm nhập Hoa Kỳ trong nhiều năm – người lớn bị đưa vào trại tạm giam, và trẻ em đuợc gửi vào viện dục anh hay gia đình của người bảo trợ, theo báo New York Times và các nguồn khác.Các gia đình làm thủ tục tái định cư sẽ bị ly tán trong nhiều năm, vì hồ sơ tồn đọng trong hệ thống cứu xét đang còn 600,000 gia đình.Báo Washington Post cho biết thêm: đề nghị này cũng nhắm số di dân bất hợp pháp tìm cách phục hồi quyền giám hộ con em từ viện dục anh.3 viên chức Bộ nội an tiết lộ: Bạch Ốc, cơ quan cưỡng chế di trú và thuế quan (ICE) ủng hộ đề nghị này. Bộ nội an là thẩm quyền quyết định sau cùng, chưa phê duyệt.Để bào chữa, 1 viên chức Bộ nội an nói: di dân không ngừng xâm nhập trừ phi biết rõ các hậu quả của nhập cư bất hợp pháp.Tin của The Times ghi: hơn 29,000 người xâm nhập trong Tháng 11, gồm 7000 gia đình và khoảng 4000 vị thành niên không có thân nhân đi kèm.