8.8 Triệu Người Mỹ Ghi Danh ObamaCare, Giảm Nhẹ

WASHINGTON - Tuy thời gian ghi danh mua bảo hiểm sức khoẻ ObamaCare bị thu ngắn, 1 số chương trình phụ bị giảm tài trợ, khách hàng ghi danh ObamaCare chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.Quản trị trưởng Seema Verma của Centers for Medicare and Medicaid thông báo bằng twitter hôm Thứ Năm: 8.8 triệu người ghi danh bằng mạng Healthcare.gov, gần bằng năm trước.Bà xác nhận hãnh diện về khả năng phục vụ các giới.Thời gian ghi danh gọi là Open Enrollment của ObamaCare đã chấm dứt hôm 15-12.Cùng thời gian này năm truớc, số người ghi danh là 9.2 triệu.Bà Verma tỏ ý tiếc về ngân sách bị cắt giảm và gián đoạn mạng là không thuận lợi với người tiêu thụ, theo tin ABC News.Trong năm qua, 12.2 triệu người mua bảo hiểm bằng thị trường trao đổi của liên bang và tiểu bang.