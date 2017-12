Bộ Tư Pháp Điều Tra Vụ Uranium One Liên Quan Ông Bà Clinton; Bà Clinton Tố Đây Là Gây Phân Tâm Cuộc Điều Tra Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - Cuộc điều tra của Bộ tư pháp về 1 thương lượng thời Obama cho phép Nga kiểm soát 1 phần nguồn cung nhiên liệu nguyên tử của Hoa Kỳ có khả năng mở ra 1 cuộc điều tra mới.Phe CH tại QH chỉ trích cuộc thương luợng Uranium One là có liên quan với vợ chồng Clinton.Phát ngôn viên Bạch Ốc Sarah Sanders nói “Khi bộ trưởng tư pháp cảm thấy cần điều tra điều gì, ông ấy sẽ xem xét, và hiển nhiên có thể thấy lý do”.Các viên chức công tố của Bộ tư pháp đang đốc thúc thám tử FBI điều tra hồ sơ Uranium One. NBC đưa tin : thám tử đuợc yêu cầu giải thích bằng chứng tìm thấy và nếu có nỗ lực không thích hợp ngăn công tố viên làm việc.Theo tin do Fox News nêu lên trước tiên, đây là 1 phần trong thẩm định của Bộ tư pháp về yêu cầu của chính giới CH (từ Tháng 11) yêu cầu bổ nhiệm 1 công tố viên đặc biệt thứ nhì để điều tra các nghi vấn về triều đại Obama.Tuần qua, bộ trưởng Sessions xác nhận với nhà báo: đang hợp tác với chuyên viên của Lập Pháp để điều tra Uranium One – hồ sơ này đuợc chú ý từ Tháng 10 tiếp theo thông tin của The Hill cho biết FBI có bằng chứng từ 2009 về cộng tác viên Nga dùng các thủ đoạn dơ bẩn như hối lộ, đền ơn để củng cố “chân đứng năng luợng” tại lục địa Hoa Kỳ, bằng vai trò của doanh nghiệp Rosatom.Trong lúc điều tra về thỏa thuận Uranium One năm 2010, các nhà lập pháp của đảng CH cũng nhắc lại các nghi vấn xuất hiện đầu tiên năm 2015 về các đóng góp cho Bill Clinton và Clinton Foundation từ “các phe quyền lợi”.Có tin người Nga tặng 145 triệu MK cho quỹ Clinton Foundation, nhưng không rõ có liên quan với Uranium One hay không.Ứng viên DC tranh cử TT 2016 nói “Mục tiêu của những vấn đề kể trên là 1 phần của mưu định gây phân tâm bằng cuộc điều tra về toa rập với Nga”.