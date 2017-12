GOOGLE, FB Giúp VC Gỡ Tin Bất Lợi

HANOI -- Nhà nước CSVN đang dùng độc chiêu bịt miệng người dân: Google và Facebook đồng ý gỡ bỏ ‘nội dung xấu’ theo yêu cầu của Việt Nam...Bản tin RFA ghi rằng Google và Facebook đã đồng ý hợp tác tích cực với Việt Nam gỡ bỏ hàng ngàn tài khoản có nội dung xấu.Thông tin trên được bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết hôm 22 tháng 12/2017 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 tại Hà Nội.Tại hội nghị, ông Trương Minh Tuấn cho biết, Google đã ngăn chận và gỡ bỏ 4500 video có nội dung xấu trên Youtube, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã xóa bỏ 107 tài khoản giả mạo, 394 các trang rao bán, quảng cáo, và 159 tài khoản bị cho là nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống nhà nước.Cũng theo ông bộ trưởng thông tin và truyền thông, vào năm 2018 Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý thông tin trên mạng, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để xử lý các thông tin mà ông nói là gây ảnh hưởng xấu đến Đảng và Nhà nước.Trong những cuộc hội thảo về an ninh mạng, chính phủ Việt Nam luôn lên tiếng nói là một trong những nước có nguy cơ nhiễm độc cao trên thế giới, nhiều trang thông tin của chính phủ vẫn thường xuyên bị tấn công.Trong khi đó, bản tin VOA ghi n hận tiếng nói khác: một nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hiện làm việc ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, nhận định chính quyền Việt Nam đã dựa vào những lý do “mơ hồ” để yêu cầu Google và Facebook ngăn chặn những thông tin “bất lợi” cho chính quyền.Ông Long nói thêm rằng nhà chức trách Hà Nội dùng tiền thuế của dân để làm việc này là bất công:“Nó là điều không công bằng cho tất cả mọi người. Tại sao tiền thuế của dân lại chỉ dùng để bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ nhà nước mà thôi? Nó vô hình chung tạo ra một ấn tượng, một bằng chứng rõ ràng là người dân đang trả tiền để bảo vệ lãnh đạo. Thứ hai nữa là nhà nước đang chủ động bịt miệng người dân, khi mà liên quan đến những thông tin bất lợi cho họ. Đây chính xác là hành vi vi phạm đến những quyền tự do ngôn luận của người dân”.Luật gia Trịnh Hữu Long lưu ý rằng các thảo luận giữa chính quyền Việt Nam với hai hãng khổng lồ cung cấp dịch vụ truyền thông trên mạng đã diễn ra “nằm ngoài mọi sự kiểm soát” của người dân và không có bất cứ sự đề cập nào đến trách nhiệm giải trình trong hoạt động này.Các báo cáo về tính minh bạch của Facebook và Google không cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu của chính phủ Việt Nam, theo ông Long. Ông nói người sử dụng không dễ đòi hai hãng này làm rõ thêm về các hoạt động chặn, xóa thông tin, tài khoản:“Chúng ta có thể yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin. Thế nhưng đây là công ty của họ nên chúng ta cũng chẳng có quyền gì yêu cầu họ phải cung cấp thông tin cả. Chúng ta sử dụng dịch vụ của họ, chúng ta phải chấp nhận các điều khoản sử dụng của họ thôi. Dĩ nhiên là một số nhà hoạt động, các tổ chức quốc tế có thể gây sức ép để Google, Facebook trở nên minh bạch hơn, thì đó là việc chúng ta có thể làm trong tương lai”.VOA ghi rằng tính tới tháng 7/2017, có 64 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, tương đương 3% trong tổng số tài khoản Facebook đang hoạt động toàn cầu, theo trang tin The Next Web.Hồi giữa tháng 11 vừa qua, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ ra phúc trình trong đó nói Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do Internet.Phúc trình của Freedom House nói nhà cầm quyền Việt Nam có thể ngăn chặn định kỳ hay hạn chế tiếp cận Internet vì lý do chính trị và an ninh.Freedom House nói dù ít nguồn lực hơn so với Trung Quốc trong việc kiểm soát nội dung trên Internet nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thành lập được một hệ thống sàng lọc hữu hiệu, với các phương tiện truyền thông xã hội và những ứng dụng truyền thông thường xuyên bị ngăn chặn.