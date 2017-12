Chị Trần Thị Nga: Y Án 9 Năm Tù

HANOI -- Theo các trang tin RFA và VOA, nhà hoạt động Trần Thị Nga đã bị tòa án CSVN tuyên y án 9 năm tù giam...Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên y án sơ thẩm với nhà hoạt động Trần Thị Nga trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 22 tháng 12 năm 2017.Phiên tòa kết thúc lúc 17 giờ chiều cùng ngày và bà Trần Thị Nga phải chịu mức án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế theo cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 1, điều 88 bộ luật hình sự.Các luật sư biện hộ cho bà Trần Thị Nga tại phiên tòa cho rằng tòa “không có chứng cứ hợp pháp để kết tội bà Trần Thị Nga” và các lập luận của luật sư cũng như ý kiến của thân chủ mình đã bị tòa phớt lờ.RFA ghi lời Luật sư Hà Huy Sơn, người biện hộ cho bà Trần Thị Nga trả lời phỏng vấn sau phiên tòa:“Việc thu thập chứng cứ không đúng thủ tục tố tụng hay nói cách khác là không đúng theo quy định pháp luật. Các bản kết luận giám định không dựa trên căn cứ pháp luật nào cả. Tóm lại là không có chứng cứ hợp pháp để kết tội bà Trần Thị Nga. Tòa chỉ lắng nghe vậy thôi nhưng mà kết quả người ta cũng không ghi nhận bất kỳ một ý kiến nào cả.”Theo cáo trạng, bà Trần Thị Nga đã đăng tải những bài viết, video lên blog, youtube và mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, phỉ báng “chính quyền nhân dân”. Đồng thời cáo trạng cũng quy kết rằng bà có tham gia trả lời phỏng vấn các đài, báo phản động ngoài nước để cung cấp những thông tin, tình hình sai lệch về hoạt động của Cơ quan cán bộ, công chức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.Luật sư Ngô Anh Tuấn trong một clip sau khi kết thúc phần xét hỏi vào buổi sáng, đã nói rằng những lời khai của các nhân chứng là tự mâu thuẫn lẫn nhau và có những điểm có lợi cho thân chủ của ông.Các luật sư cũng nói rằng các giám định viên đã được triệu tập tới phiên tòa nhưng đã nại ra lý do để xin vắng mặt.RFA cũng nhắc rằng trong thông cáo phổ biến trước phiên phúc thẩm ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại New York, ông Brad Adams, giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch, đã kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Trần Thị Nga. Ông nói rằng bà Trần Thị Nga là mục tiêu của đợt đàn áp mà chính quyền Việt nam nhắm vào các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến gần đây.Không khí bên ngoài phiên tòa cũng không kém phần căng thẳng khi mà các nhà hoạt động bị bắt và đánh đập nếu có ý định quay phim chụp ảnh. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động từ Hà Nội vào Hà Nam để ủng hộ tinh thần bà Trần Thị Nga cho biết:“Chưa từng có một phiên tòa nào khốc liệt như thế này. Tất cả các quán trà, café đều bị gài công an. Công an và an ninh đông đặc tất cả quanh khu vực tòa án cách cả km quanh phiên tòa. Chúng tôi vừa mới đỗ xe, chưa làm gì, chỉ đứng với nhau thôi là họ đã bốc lên xe một cách thô bạo. Còn có những người vào, thì cả một lực lượng ùa vào bệnh viện để lùng tìm người ấy. Không một người nào sót ở ngoài, họ bắt tất cả chúng tôi.”Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói rằng ít nhất 9 người đã bị bắt đưa vào đồn. Bị nhốt chung đồn ở UBND phường Trần Hưng Đạo (số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý) với bà có 6 người. 3 nhà hoạt động khác bị giam ở đồn khác. Trong số những người bị bắt có ông Phan Văn Phong, chồng của bà Trần Thị Nga.Các nhà hoạt động cho biết công an sẵn sàng đánh đập khi ai đó giơ máy lên quay phim chụp ảnh. Trong số người bị bắt, có bà Mai Phương Thảo (facebooker Thảo Teresa), Nguyễn Thúy Hạnh, Hoàng Lan, các ông Trịnh Đình Hòa, Trương Văn Dũng.. tất cả họ đều từ Hà Nội đến để bày tỏ tình liên đới với blogger Thúy Nga.Nhà hoạt động Trần Thị Nga hay còn biết đến với tên Thúy Nga, thường lên tiếng ủng hộ các dân oan, các tù nhân lương tâm, chống lại những sai trái của nhà cầm quyền địa phương. Bà là một lao động tại Đài Loan bị cả chủ và người môi giới lừa đảo buộc bà phải lên tiếng đấu tranh, và từ sau khi trở về nước bà đã tham gia vào các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, dấn thân đòi đòi công bằng xã hội.Bản tin VOA kể rằng Ông Phan Văn Phong, còn có tên là Lương Dân Lý, chồng của Thúy Nga, không được phép dự phiên tòa và bị chính quyền tạm giữ trong suốt ngày diễn ra phiên phúc thẩm.Trao đổi với VOA vào chiều tối ngày 22/12, khi vừa được phóng thích và đang trên xe từ Hà Nam trở về Hà Nội, ông nói:“Đúng là họ không cho tôi vào dự phiên tòa. Tôi vừa được thả ra và đang trên xe buýt từ Phủ Lý về lại Hà Nội.”Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng loan báo trên Facebook rằng ngoài ông Lý, một số người đi ủng hộ bà Nga cũng bị tạm giữ như bà Nguyễn Thúy Hạnh, Thảo Teresa.Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử.