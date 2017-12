Tuổi Hưu, Đụng Xe, Vũ Nhôm, Rớt Bia...

Xuân NiệmVậy là thêm đề xuất mới từ Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội... Đề xuất về tuổi hưu sẽ có 2 phương án lựa chọn. Dự kiến tương lai có thê cho nam nữ tuổi hưu như nhau.Báo Lao Động ghi rằng Bộ LĐTBXH đề xuất tăng tuổi hưu từ năm 2021: Không nên phân biệt tuổi hưu nam - nữ...Hai Phương án về tuổi hưu của Bộ LĐTBXH.Phương án 1: Giữ nguyên cách tính hiện nay.Phương án 2: Tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Từ 1.1.2021 cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Theo phương án này, sẽ mất 10 năm để tuổi nghỉ hưu của nữ ở tuổi 60 và 4 năm để tuổi nghỉ hưu của nam ở tuổi 62. Điều này sẽ có tác dụng làm chậm quá trình thâm hụt quỹ. Đồng thời kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ giải quyết được một bước vấn đề bình đẳng giới về tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ, đây được xem là giải pháp điều chỉnh dần dần, nhằm hạn chế các tác động kinh tế, chính trị và xã hội nói chung cũng như giảm các ảnh hưởng đối với nhóm người lao động sắp nghỉ hưu, những người sẽ chịu tác động ngay khi chính sách có hiệu lực.Báo Tuôi Trẻ kê: Thư ký tòa án TP Nha Trang bị tố nhận 200 triệu đồng.Ông Đặng Hữu Trí (55 tuổi, trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) cho biết ông đã báo cáo với lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa về việc thư ký TAND TP Nha Trang Huỳnh Công Thoại nhận 200 triệu đồng.Thư ký Thoại được phân công tham gia vụ kiện tranh chấp khu nhà đất 24 Đào Duy Từ (TP Nha Trang). Nguyên đơn là bà Đặng Thị Xuân Mai (Việt kiều ở Mỹ). Ông Đặng Hữu Trí là em ruột bà Mai, đồng thời cũng là người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ tranh chấp.Trộm trên phi cơ? Báo Thanh Niên kể: Chiều 21.12, bộ phận truyền thông của Vietnam Airlines cho Thanh Niên biết trên chuyến bay VN211 từ Hà Nội đi TP.SG ngày 16.12, tổ tiếp viên cùng sự trợ giúp của hai hành khách ghế 4D và 4G đã phát hiện một người Trung Quốc ăn cắp số tiền 10 triệu đồng và 1.800 USD.Đại diện Vietnam Airlines cho biết sau khi máy bay lăn vào sân đỗ, hành khách hạng thương gia số ghế ngồi 4A là ca sĩ Phạm Đức Tuấn đã thông báo cho tiếp viên Nguyễn Thị Thu Trang rằng mình bị mất tiền trong hành lý...Báo SGGP kể: Một vụ va chạm giữa xe container và xe máy vào rạng sáng 22-12 ở gần cầu Vỏ Khế, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TPSG khiến cho 1 người đàn ông tử vong. Tài xế điều khiển xe container đã không dừng lại mà bỏ chạy hướng về phía cảng Phú Hữu.Ngày 22-12, Công an quận 9, TPSG đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến 1 người tử vong ở khu vực. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera để truy tìm chiếc xe container gây tai nạn.Bản tin Infonet kể chuyện Đà Nẵng: Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Vũ “nhôm”...Nguồn tin của Infonet cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” nhưng hiện không biết bị can đang ở đâu.Bản tin VOV viết: Nhiều ý kiến đề nghị làm cho rõ những góc khuất, xem có thế lực nào đứng đằng sau để làm chỗ dựa, tạo điều kiện cho Vũ "nhôm".Ngày 20/9, Bộ Công an đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công trên địa bàn thành phố.Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra yêu cầu phối hợp, điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng. Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua/thuê 31 nhà công sản tại TP Đà Nẵng. Hầu hết các dự án nhà đất công sản này đều liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.Báo Người Lao Động kể: Hành khách Tsai Tsung Mou (1 điều dưỡng viên người Trung Quốc) vào buồng vệ sinh trên máy bay đến Việt Nam để hút thuốc lá đã bị tiếp viên chuyến bay phát hiện và tiến hành lập biên bản....Cụ thể, sự việc xảy ra trên chuyến bay VJ941 từ Đài Bắc (Đài Loan) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Khi máy bay đang trong hành trình, ông Tsai Tsung Mou, hành khách có ghế ngồi số 29E, đã vào buồng vệ sinh trên máy bay để hút thuốc lá. Tiếp viên chuyến bay VJ941 đã phát hiện và tiến hành lập biên bản đối với hành khách vi phạm, bàn giao cho cơ quan chức năng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận, xử lý.Bản tin VTC kể: Dân Đồng Nai giúp tài xế thu dọn hàng nghìn lon bia rơi vãi ra đường...Khoảng 8h ngày 22/12/2017, tại cầu Ba, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc), một xe tải chở bia Tiger đang chạy trên đường thì bất ngờ bật khoá thùng, khiến hàng nghìn lon bia đổ tràn ra đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã có mặt, phối hợp cùng người dân phụ giúp tài xế dọn bia lên xe."Do xe tải chở bia nhưng đóng khoá không chặt, đang chạy thì khoá bung ra, mấy chục thùng bia rơi xuống đường. Sau đó, chính quyền xã đã có mặt, hướng dẫn người đi đường và cùng người dân phụ giúp tài xế thu gom hàng hóa. Sự việc diễn ra nhanh chóng nên lực lượng CSGT không phải can thiệp", một chiến sĩ CSGT huyện Xuân Lộc cho hay.Hà Nội Mới kể: Khoảng 17h40 ngày 21-12, xe ô tô 5 chỗ BKS 30A - 565.81 đi đến đoạn đầu phố Huế đã đâm vào một xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo con nhỏ.Sau đó chiếc xe này đã rú ga bỏ chạy với tốc độ cao và tiếp tục đâm nhiều phương tiện khác.Nhân chứng cho biết, chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao đã đâm hàng loạt xe từ đầu phố Huế sau đó chạy đến phố Bùi Thị Xuân thì bị giữ lại.