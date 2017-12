Hình Thời Trang: Quần Tregging và Quần Skinny

Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hình hành nghề, hình tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v… Hình, bài, thắc mắc thẩm mỹ xin vui lòng gởi về địa chỉ tòa soạn VB: thammy@vietbao.com, hay email ngocanh32@hotmail.comChữ Tregging là kết hợp của hai chữ trouser và chữ legging, là kiểu quần bó sát phần thân dưới, có khóa kéo hay không.Kiểu quần skinny cũng tương tự, thuôn dài ôm sát đôi chân nên tạo vóc dáng như cao hơn.Quần Tregging thường may bằng vải thun có độ co giãn cao, đủ màu sắc bông hoa theo mùa. Còn quần Skinny thường là kiểu quần jeans, may bằng loại vải giống vải may quần jeans thông thường cũng như màu sắc nhưng có độ co giãn, may ôm sát phần mông và đùi, hay ôm vừa phải, thuôn và dài. Cả hai đều na ná giống nhau, nhưng quần skinny thường được giới trẻ ưa thích vì giống như quần jeans rất thể thao và quyến rũ.Thời trang bây giờ là những chiếc quần skinny jeans rách te tua, bạc màu. Những hiệu nổi tiếng thường may lớp vải lót bên trong chỗ rách để không lộ phần da. Còn thêm một chữ nữa là slim fit. Kiểu nầy thường ôm sát phần mông và chân, được giới trẻ ưa chuông. Quần skinny có thể thả lỏng hơn ở phần ống chân, đôi khi phần lai quần xoè hơi rông ra như kiểu quần ống loa của lính thủy, thường mặc với giày cao cổ. Nếu mang giày ống cao tới đầu gối, cần chọn kiểu ống bó tới mắt cá chân.Chữ dùng khác nhau, tùy theo nhà sản xuất quần áo, nhưng đại loại thì quần tregging, skinny, hay slim fit đều giống nhau ở vật liệu vải mày có độ co giãn cao hay vừa vừa.Kiểu slim fit thường dành cho phái nữ, còn kiểu legging có thể dùng cho cả hai phái nam và nữ.Những kiểu quần nầy đã hơn thập niên rồi mà vẫn còn được ưa chuộng.