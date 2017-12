HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM VÀ NHÓM LINH MỤC NGUYỄN KIM ĐIỀN:

BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN NHÂN NGÀY NHÂN QUYÊN VÀ LỄ GIÁNG SINH





​



Toàn thể nhân loại đang sống trong bầu khí của Ngày Quốc tế Nhân quyền (10-12) và Lễ Giáng sinh (25-12-2017). Đây là 2 thời điểm quan yếu nhắc cho mọi công dân và mọi chính phủ khắp hành tinh nhớ tới nghĩa vụ tôn trọng các nhân quyền cơ bản của mỗi một con người, cũng như nghĩa vụ xây dựng bình an hòa hợp trong toàn xã hội. Hai nghĩa vụ này làm nên nét văn minh của nhân loại hôm nay.

Vậy mà giữa thế giới văn minh này, nhà cầm quyền toàn trị độc tài và duy vật vô thần cộng sản Việt Nam vẫn hành xử một cách man rợ:

1- Chung quanh Ngày Quốc tế Nhân quyền, nhà cầm quyền đã ra tay trấn áp nhiều hoạt động của công dân liên quan đến Ngày ấy:

a- Ngăn chặn linh mục Nguyễn Đình Thục, một nhân chứng của vụ Formosa, tại phi trường Tân Sơn Nhất, không cho ông đi tham dự phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Úc ngày 7 tháng 12.

b- Cấm cản một cuộc họp mặt của khoảng 30 thành viên xã hội dân sự độc lập, dự định tổ chức tại nhà hàng Shri ởQuận 3, Sài Gòn ngày 8-12. Hôm sau, một buổi kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền tại Hà Nội đã phải diễn ra trong vòng bí mật với nhân sự ít ỏi, để tránh đàn áp.

c- Phong tỏa Hòa thượng Thích Không Tánh cách thô bạo tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, cũng như sách nhiễu, hành hung 3 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là Lê Ngọc Thanh, Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ, khi 4 nhà tu hành này định đến giáo xứ Thọ Hòa của linh mục Nguyễn Duy Tân tại Xuân Lộc, Đồng Nai vào ngày 10-12 để cùng nhau cầu nguyện cho Nhân quyền.

2- Chung quanh Lễ Giáng sinh, nhà cầm quyền cũng đã ra tay đàn áp nhiều hoạt động của tín đồ liên quan đến Lễ ấy:

a- Ngày 13-12-2017, tại nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, thuộc Giáo phận Vinh, nằm trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhà cầm quyền và công an địa phương -với vũ khí hăm dọa- đã đến yêu cầu dẹp bỏ hang đá Giáng sinh vì làm trên “đất đang tranh chấp”, đang khi đó là đất tư nhân đã hiến tặng cho giáo xứ. Tối đến, một số “côn đồ” (công an đội lốt hay thuê mướn) đã đến phá hoại cổng chào, hang đá và hành hung giáo dân (chém tay một thanh niên và bắn vào đầu một thầy giáo).

Giáo xứ Đông Kiều này từ tháng 9 tới nay, đã bị Hội Cờ Đỏ (một tổ chức quần chúng do nhà cầm quyền thành lập) sách nhiễu, đe dọa liên tục và dữ dội: tấn công bằng súng và đá, đập vỡ tượng thánh, phá hoại tài sản giáo dân và đòi trục xuất linh mục quản xứ.

b- Sáng ngày 17 tháng 12, một số giáo dân giáo xứ Kẻ Gai, thuộc Giáo phận Vinh, nằm trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đến khai mương làm thủy lợi tại một mảnh ruộng đã được dâng cúng cho giáo xứ, để chuẩn bị cho việc xây nhà thờ trong tương lai. Thế nhưng, dưới sự điều khiển của chủ tịch và trưởng công an xã, khoảng 20 thành viên Hội Cờ Đỏ, vai khoác cờ đỏ, đã nhào xuống đánh giáo dân ngay trước sự chứng kiến của của nhà cầm quyền huyện và xã. Tiếp đó, hàng trăm công an và cảnh sát cơ động đã được điều đến để sẵn sàng trấn áp tiếp. Hậu quả là gần 20 giáo dân, đa phần phụ nữ lớn tuổi, bị đánh trọng thương.

c- Trưa ngày 21-12-2017, hang đá Giáng sinh mà Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo phận Vinh (thuộc xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã ra công dựng cách hoành tráng từ cả tháng nay trên một khu đất rộng rãi, chờ ngày mừng đại lễ, đã bị kẻ lạ mặt đốt cháy rụi. Trong tình thế này, thì mọi người đều rõ thủ phạm là ai!

3- Từ những vụ việc như trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam và Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền tuyên bố:

a- Cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục và gia tăng đàn áp nhân dân: từ những công dân hoạt động cho các nhân quyền cơ bản đến các tín đồ tranh đấu cho tự do tôn giáo. Dựa vào những luật lệ bất công về hội nhóm, về đất đai, về tôn giáo… nhà cầm quyền luôn tìm cách sách nhiễu, hành hung, bắt bớ, cầm tù những ai đòi các nhân quyền bất khả nhượng.

b- Mạnh mẽ tố cáo Bộ ngoại giao Việt Nam, trong “Báo cáo Quốc gia Kiểm điểm Định kỳ việc Thực hiện Quyền con người ở Việt Nam” (đọc thấy trên trang mạng của Bộ ngày 21-12-2017) đã tự tô son trát phấn về “thành tích nhân quyền” của chế độ mà thực chất rất tồi tệ, để lừa gạt quốc dân và quốc tế. Cũng mạnh mẽ tố cáo báo Nghệ An (và nhiều trang mạng của đám dư luận viên) từ vụ Formosa (tháng 4-2016) đến nay, đã luôn vu khống xuyên tạc và kích động hận thù, đặc biệt đối với hàng lãnh đạo và tín đồ của Giáo phận Vinh.

c- Thẳng thắn đòi hỏi nhà cầm quyền phải xóa sổ lập tức Hội Cờ Đỏ, công cụ bạo lực được thành lập gần đây, phải chấm dứt việc thuê mướn trưng dụng thành phần đầu gấu để đàn áp dân lành, phải ra lệnh cho công an từ bỏ lối ứng xử côn đồ đối với nhân dân vốn đang nộp thuế để trả lương cho họ.

d- Chân thành khuyên nhủ Giới chức chính trị hãy sống thiện tâm để bản thân và xã hội được an bình. Quý vị hãy nhớ rằng bạo lực và dối trá không phải là lối giải quyết ổn thỏa các vấn đề của đất nước và xã hội. Chủ trương đối xử với nhân dân bằng đàn áp chỉ làm cho tội ác của chế độ tăng nhanh và ngày tàn của chế độ mau tới. Đừng để ô nhục và quả báo giáng xuống trên mình và trên con cháu của Quý vị.

Tuyên bố tại Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2017

Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên:

Cao đài :

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)

- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)

- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).

- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)

Công giáo :

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)

- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)

- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)

- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)

- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)

Phật giáo :

- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)

- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)

- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)

- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)

- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)

Phật giáo Hoà hảo :

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)

- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)

- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)

- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)

- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)

- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).

- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)

Tin lành :

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)

- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)

- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 )

Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.

Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền đồng ký tên (đại diện)

- Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế.

- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh.

- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình, Giáo phận Vinh.