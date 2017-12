Dệt May VN Tăng Trưởng Hơn 10%

Báo The Leader ghi rằng Việt Nam dự kiến sẽ thu về 31 tỷ USD từ xuất cảng hàng dệt may năm nay, tăng trưởng hơn 10% so với năm trước. Trong đó, trong năm 2017, xuất cảng sang Hoa Kỳ đạt 12,53 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2016; thị trường EU ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5,4%; thị trường Nhật Bản đạt 3,05 tỷ USD, tăng 5,2%. Như thế đặc biệt tăng tôc tới 40 lần so với thời điểm một thập niên trước đây khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh hiện nay nhập cảng thế giới lại giảm 0,85%. Nhiều quốc gia xuất cảng mặt hàng dệt may lớn trên thế giới đều có đà giảm, trong đó Trung Quốc giảm 1,2%, Bangladesh giảm 1,3%, Thổ Nhĩ Kỳ giảm 4%. Chỉ có 3 nước tăng trưởng là Ấn Độ tăng 3%, Campuchia tăng 3% và Việt Nam tăng trên 10%.