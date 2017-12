Mỹ Vạch Lằn Ranh Đỏ Với Cộng Sản Bắc Hàn

Vi AnhThời sự và sự kiện. Tin RFI 16-12, “Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau từ New York cho biết: "Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đại sứ Bắc Triều Tiên lần đầu cùng có mặt tại một phòng họp. Cuộc họp kéo dài trong hơn hai giờ đồng hồ… Trong phiên họp, ông Tillerson tuyên bố: '”Lập trường của tổng thống Mỹ rất rõ ràng. Về phương diện quân sự chúng tôi trong tư thế sẵn sàng, lực lượng quân sự của Mỹ đã sẵn sàng nếu như mọi việc tiến triển theo hướng xấu. Về khả năng đàm phán, Mỹ không chấp nhận những điều kiện tiên quyết, không chấp nhận đòi hỏi của Bình Nhưỡng muốn nới lỏng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, nối lại các chương trình viện trợ nhân đạo và xem đó là điều kiện tiên quyết để mở ra đàm phán”…. Lập tức đại sứ Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Ja Song Nam mạnh mẽ bác bỏ đề nghị này khi khẳng định Bắc Triều Tiên đã là một quốc gia nguyên tử và Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ các quy định chống phổ biến vũ khí nguyên tử. Ông nói thêm, cuộc họp lần này chỉ là một động thái tuyệt vọng của Mỹ đang khiếp sợ trước sức mạnh của Bắc Triều Tiên".”Tin báo The Atlantic phỏng vấn Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham của Đảng Cộng hoà cho biết dự đoán xác suất lên đến 70% Tổng thống Donald Trump sẽ ra lệnh tấn công nếu Triều Tiên tiến hành thử nguyên tử lần thứ bảy hay bất kỳ "hành động gây hấn" nào khác. Ông nói “Tôi dự đoán xác xuất 30% chúng ta sử dụng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên tiến hành thử nghiệm nguyên tử lần thứ bảy thì khả năng lên đến 70%”. Vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận định và cảnh báo thêm: “Chiến tranh với Triều Tiên sẽ là cuộc chiến tổng lực". Theo ông Graham, đe dọa dùng vũ lực cũng có thể gây áp lực buộc Trung Quốc phải tăng cường nỗ lực nhằm kềm chế Triều Tiên.Đi vào phân tích về phía Mỹ và đồng minh. Theo cuộc gặp gỡ, có mặt đại diện thẩm quyền và chánh thức của Mỹ trong cuộc họp do LHQ tổ chức lần đầu và mới nhứt, thì Mỹ đã vạch lằn ranh đỏ, súng đạn đã lên nòng, bom đã gắn vào máy bay, hoả tiễn trên dàn phóng, quân nhân đã sẵn sàng tác chiến, Mỹ sẽ chiến tranh chống CS Bắc Hàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào chớ không còn tính toán nên hay không nên tấn công hay phản công CS Bắc Triều Tiên nữa, khi CS Bắc Triều Tiên thử nghiệm thêm một lần nữa.Về phía CS Bắc Hàn và đồng minh TC. Không phải vô tình hay cố ý ép mình qua kẻ hở mà một tờ báo của tỉnh uỷ TC báo động nguy cơ chiến tranh nguyên tử, được tờ báo Pháp trích dẫn đi cả một bài dài trên báo được đài phát thanh quốc tế Pháp RFI điểm báo như sau: “Le Courrier International số ra tuần này cho biết «Nỗi sợ nguyên tử lan ra trong báo chí Hoa lục». Trong lúc căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington tiếp tục, một tờ báo địa phương Trung Quốc đã đăng hẳn một trang hướng dẫn người dân phải làm như thế nào trong trường hợp bị tấn công nguyên tử. Tờ báo nhận xét, đây là lần đầu tiên báo chí Trung Quốc đề cập cụ thể về vấn đề này.”Tờ Cát Lâm nhật báo (Jilin Ribao) của đảng Cộng Sản tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc dành cả một trang để đi bài tựa đề «Những kiến thức căn bản về vũ khí nguyên tử và các phương tiện phòng vệ». Tờ báo mô tả vũ khí nguyên tử và các tác động lên đồ vật, cây cỏ, sinh vật và giải thích cụ thể cách thức tự bảo vệ và phải làm gì nếu bị nhiễm xạ. Bài viết nhắc lại số nạn nhân Hiroshima, mô tả trong túi cấp cứu có những gì với những hình vẽ rõ ràng. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu, vì báo chí Hoa lục xưa nay vẫn tránh nói về mối nguy này.Còn Hoàn cầu Thời báo của TC vốn hung hăng với ngoại quốc để thượng tôn Hán tộc trong vụ này thì trấn an, trong trường hợp tệ hại nhất, nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc bị nguy hiểm trước hết rồi đến Nhật Bản và các đảo Thái Bình Dương của Mỹ, còn Trung Quốc sau cùng.Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cung cấp hướng dẫn ứng phó với vụ tấn công nguyên tử cho công dân mình. Vào tháng 8, giới chức Guam (Mỹ) đã cho đăng lên mạng một bản thông tin (factsheet) hướng dẫn ứng phó cho người dân địa phương mà CS Bắc Hàn từng đe dọa sẽ đưa Guam vào tầm bắn của hoả tiễn.Còn TC thì âm thầm xây trạm tỵ nạn cho dân Bắc Triều Tiên ở vùng biên giới CSTQ và Triều Tiên. Một công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ giới chức tỉnh Cát Lâm, tỉnh ở khu vực đông bắc Trung Quốc giáp với CS Bắc Hàn, đang xây dựng nhiều trại tị nạn có sức chứa hàng ngàn người, nhằm ứng phó với trường hợp một cuộc khủng hoảng có thể bùng nổ ở bán đảo Triều Tiên. Thông tin này xuất hiện trong tài liệu mà Công ty China Mobile đăng trên trang Weibo của mình. China Mobile cho biết theo yêu cầu của chính quyền địa phương, một giám đốc của công ty ngày 2-12 đã đi khảo sát 5 địa điểm tại Cát Lâm để xem liệu có cung cấp dịch vụ mạng internet cho những nơi này hay không.Địa điểm được chọn nằm tại 3 làng thuộc huyện tự trị dân tộc Triều Tiên Trường Bạch và 2 thị xã Đồ Môn, Hồn Xuân ở Cát Lâm. Theo tài liệu của China Mobile, vì tình hình biên giới Trung-Triều thời gian qua có vẻ căng thẳng, nên chính quyền phải lên kế hoạch lập 5 điểm tị nạn trên.Trang Straits Times cho biết Đồ Môn, Hồn Xuân là những nơi đã nhận nhiều người chạy từ Triều Tiên sang Trung Quốc trong 20 năm qua, và họ sau đó tiếp tục đến Hàn Quốc hoặc Đông Nam Á.Straits Times dẫn lời một thương nhân giấu tên tiết lộ địa điểm được chọn xây trại tị nạn đều là đất nhà nước, và tại một số điểm đã xây một số căn nhà tạm.Khi được hỏi, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 11.12 không phủ nhận sự tồn tại của những trại tị nạn đang được xây ở Cát Lâm, nhưng ông cho biết mình không biết về kế hoạch xây trại tị nạn này. Phía giới chức huyện Trường Bản và đại diện China Mobile hiện từ chối bình luận chuyện này.Theo ông Trương Liễm Quế, giáo sư nghiên cứu chiến lược quốc tế thuộc Trường đảng trung ương Trung Quốc, khi căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng thì chuyện Cát Lâm cho xây trại tị nạn là hoàn toàn hợp lý.Giáo sư Trương cho biết: “Xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên đang có nguy cơ xảy ra cao. Những gì mà Trung Quốc làm ở đây là chuẩn bị bất cứ tình huống nào”.Ngoài Cát Lâm, tỉnh Liêu Ninh cũng đã có động thái bất thường. Chính quyền địa phương thông báo đóng cầu Hữu nghị Trung-Triều nối thành phố Đan Đông của tỉnh này với thành phố Sinuiju của Triều Tiên trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 11.12. Lý do đóng cầu được đưa ra là để phía Bình Nhưỡng tiến hành sửa chữa. Và tin mới nhứt, trong bài bài diễn văn “Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” hôm 18-11, TT Trump liệt CS Bắc Hàn vào hai trong ba loại quốc gia đe dọa Hoa Kỳ: Bắc Hàn là các «Nhà nước bất hảo» và yễm trợ khủng bố./.(VA)