Mìn Đe Dọa Sinh Mạng 220,000 Trẻ Em Ukraine

PARIS - Mìn do loạn quân thân Nga để lại tại miền đông Ukraine từ mấy năm qua đe dọa mạng sống của khoảng hàng trăm ngàn trẻ em - mìn chống người đã gây ra hàng chục tử vong và nhiều em chịu thương tật suốt đời, theo ghi nhận của “tổ chức bảo trợ nhi đồng – UNICEF”.Biên bản UNICEF (trụ sở Paris) vừa công bố ghi: 220,000 trẻ em đang đe dọa bị thương tật hay mất mạng. Bom, mìn nổ cũng gây thiệt hại cơ sở hạ tầng cấp thiết như điện, nước, hơi đốt. Trong năm qua, mìn gây thiệt mạng hơn 2000 nguời Ukraine – quan ngại hiện nay là “đường ranh tiếp xúc” dài ước luợng 500 kilomét phân cách 2 vùng kiểm soát của quân đội Ukraine và dân quân thân Nga.UNICEF mô tả ranh giới này là nơi dày đặc mìn nhất thế giới.Ước luợng 220,000 trẻ em bị đe dọa là thẩm định trong phúc trình Humanitarian Needs Overview (HNO) 48 trang do Phòng điều hợp nhân đạo LHQ (hay OCHA) công bố trong tháng qua. HNO ghi: 103 thường dân (gồm phụ nữ và trẻ em) chết vì mìn trong 8 tháng đầu năm 2017.Từ 2015, UNICEF và các đối tác đã khởi động chương trình giáo dục về tai nạn do mìn gây ra cùng trong lúc cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cho khoảng 250,000 trẻ em bị ảnh hưởng của xung đột tiếp diễn tại miền đông Ukraine.Đức đóng góp tài chính nhiều nhất cho các nỗ lực của UNICEF, năm 2017 đã cấp thêm 500,000 euro cho dự án Mine Risk Education.