20% Chủ Nhà Từng Bị Mất Bưu Kiện Năm 2016; Bưu Kiện Mất Trung Bình Trị Giá 140 USD

WASHINGTON -- Khi người dân Mỹ rủ nhau lên mua sắm trên mạng, đặc biệt là trong mùa lễ này, sẽ có rất nhiều bưu kiện đặt nơi hộp thư và cửa nhà dân Mỹ sẽ bị trộm.Bản khảo sát của Ring, một công ty an ninh gia cư bản doanh ở California, cho thấy là gần 20% chủ nhà báo cáo rằng họ bị trộm một bưu kiện trong năm ngoái, mất trung bình 140 USD.Có 2 vị thành niên bị bắt ở thị trấn Lincoln, Neb., đầu tháng này sau khi cảnh sát khám phá hơn 30 bưu kiện nhét trên xe của họ.Trong khu vực thị trấn Boston, cảnh sát bắt đầu đặt các bưu kiệng iả trong đó có thiết bị tín hiệu theo dõi nhằm gài bát các tên trộm bưu kiện.Mùa lễ là chuyện mất bưu kiện xảy ra thường.Theo báo The New York Times, công ty vận chuyển bưu kiện UPS dự toán là sẽ giao hàng tới 750 triệu bưu kiện mùa lễ này, tức là nhiều hơn 250 triệu bưu kiện công ty đã giao trong 5 năm trước.Phát ngôn nhân UPS Steve Gaut nói với The New York Times rằng với thiết bị theo dõi rẻ hơn trên thị trường, vấn đề trộm bưu kiện không tăng, nhưng thực tế cũng là nhiều vụ trộm không được chủ nhà báo cáo.Đó cũng là lý do Amazon đưa ra dịch vụ Amazon Key để người giao hàng của Amazon được phép dùng chìa khóa vào cửa, đặt bưu kiện trong nhà người nhận, khi họ không có nhà. Vấn đề là dịch vụ này lại tôn tiền vì cần nguyên bộ thiết bị chìa khóa Amazon.Tuy nhiên, hầu hết công ty đều sằn sàng phục vụ với thái độ: nếu bưu kiện đặt trước nhà bạn biến mất, và nê1u bạn báo cáo rằng bưu kiện đã biến mất, nhiều công ty sẵn sàng gửi lại bưu kiện khác.Nêu nơi bán từ chối gửi lại, bạn cón thể khiếu nại với công ty thẻ tín dụng hay công ty bảo hiẻm của chủ nhà để lấy chi phí đền bù.