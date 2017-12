Bão Đổ Mưa, Tuyết Từ Miền Tây Sang Miền Đông Nước Mỹ

NEW YORK CITY - Hệ thống bão đưa 4 inches nước mưa tới 1 số khu vực thuộc Miền Nam hôm Thứ Tư đã tan - 1 hệ thống khác đang di chuyển từ bờ tây sang bờ đông Hoa Kỳ cuối tuần này.Bão đã trút 40 inches tuyết xuống 1 phần tiểu bang Montana sẽ đưa tuyết từ Denver tới Ngũ Đại Hồ trong ngày Thứ Năm, ước luợng 2 đến 3 inches, nhưng dày thêm 1 foot tại núi Colorado Rockies.Tối Thứ Năm sang sáng Thứ Sáu, bão di chuyển về hướng đông, rải tuyết từ miền trung tiểu bang New York đến Massachusetts và New England. Boston có thể thấy tuyết trong ngày Thứ Sáu.Trong khi đó, luồng khí lạnh gây ra mưa lớn kèm theo sấm sét từ Dallas đến Memphis, có thể gây ngập lụt nhẹ sau mưa.Hệ thống bão đông-tiến có thể tới hành lang I-95 giữa thủ đô Washington và Boston.Chuyên viên khí tượng dự báo gió lạnh như 20 đến 40 độ âm tại đồng bằng Miền Bắc trong khi luồng khí lạnh sẽ di chuyển từ miền nam đến vùng đông bắc vào đầu tuần tới.