HRW, Royce Đòi Thả Chị Trần Thị Nga

Vào ngày Thứ Sáu 22/12/2017, một tòa án phúc thẩm Việt Nam sẽ xét xử nhà tranh đấu Trần Thị Nga.Bản tin RFI nói rằng hôm Thứ Năm, tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW đã kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Nga, hủy bỏ mọi cáo buộc với nhà tranh đấu.Ông Brad Adams, giám đốc ban Á Châu của HRW, nhấn mạnh: «Bà Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhằm vào các nhà hoạt động và phê phán chính phủ», «thay vì đối thoại với những người phê phán, chính quyền lại sử dụng các mức án nặng nề và các hình thức trấn áp ngày càng thường xuyên hơn».Bản tin RFI nhắc rằng nhà hoạt động Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt ngày 21/01 năm nay, «theo điều 88 bộ Luật Hình Sự, một trong những điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc mà chính quyền thường sử dụng để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền». Bà Nga bị kết án vào ngày 25/07 sau một phiên toà diễn ra chỉ trong một ngày, với một bản án mà luật sư của bà gọi là «án có sẵn».Theo HRW, hơn 100 nhà hoạt động Việt Nam «hiện đang bị giam giữ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của họ về chính kiến, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo». HRW kêu gọi chính quyền «phóng thích họ vô điều kiện và hủy bỏ mọi điều luật có nội dung hình sự hóa hành vi bày tỏ chính kiến ôn hòa».Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, ngày 21/12 đã gửi thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thúc giục nêu quan ngại với Hà Nội về Luật Tôn giáo Tín ngưỡng dự kiến có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/18 với các điều khoản cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện.Dân biểu Ed Royce nói Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo ‘gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường’ là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo.Dân biểu Ed Royce viện dẫn trường hợp bị ngược đãi của mục sư Nguyễn Công Chính làm ví dụ. Mục sư Chính được Hà Nội phóng thích sau 6 năm giam cầm với điều kiện là ông phải cùng vợ, bà Trần Thị Hồng, rời khỏi Việt Nam.Bức thư của nhà lập pháp Ed Royce nói còn nhiều nạn nhân khác nữa như Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, trong số hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam.Thư ông Royce gửi đại sứ Daniel Kritenbrink có đoạn viết: “Thưa Ngài Đại sứ, khi ông nêu quan ngại về luật mới này…tôi kêu gọi ông nêu rõ với nhà nước Việt Nam rằng hợp tác an ninh giữa Mỹ với Việt Nam không thể thăng tiến nếu an ninh quốc gia được dùng làm cớ để đàn áp tôn giáo.”Hà Nội trước nay bác mọi quan ngại của quốc tế về tự do tôn giáo hay nhân quyền tại Việt Nam và khẳng định rằng không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, hay tù nhân tôn giáo mà chỉ có những ai vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị xử lý.