An Giang: Yêu Nước, 5 Bị Án Tù

AN GIANG -- Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang ngày 21/12 tuyên phạt 19 năm tù cho nhóm 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào dịp 30/4.Bản tin VOA ghi rằng nhóm 5 thanh niên có độ tuổi từ 23-38 bị khép tội lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.Tờ Nhân Dân dẫn cáo trạng cho biết vào ngày 25/4, công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, phát hiện một lá cờ ba sọc của VNCH treo trên một chiếc cầu ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc.Sau đó, công an phát hiện thêm 26 lá cờ VNCH khác rải rác ở khu vực bến xe thành phố Châu Đốc.Ngày 30/4, cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc khám xét khẩn cấp nhà và bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn An, 25 tuổi, người có tên trên mạng xã hội là “An Châu Đốc”, “Câu Chimbồ” và thu giữ các vật chứng liên quan đến việc làm lá cờ.VOA ghi rằng theo cáo trạng, Nguyễn Tấn An khai nhận đã làm và phát tán cờ VNCH cùng với 4 người khác, lập các hội kín tên “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang” trên mạng xã hội.Bản tin TTXVN cho biết tại tòa, các thanh niên trên thừa nhận “do bị tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng internet” nên đã “đả kích, dựng chuyện, nói xấu chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, và “do trình độ hiểu biết hạn chế nên đã cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật”.Trong phiên sơ thẩm ngày 21/12, TAND An Giang phạt Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế; Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế; Nguyễn Ngọc Quí 4 năm tù giam, 2 năm quản chế; Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế; Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.Theo Luật Việt Nam, tội “Tuyên truyền chống nhà nước” có thể bị phạt tù đến 20 năm.VOA nhắc rằng trong năm nay, nhiều người Việt Nam đã bị tuyên phạt các án tù nặng theo Điều 88, trong đó có blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) 10 năm tù và blogger Trần Thị Nga 9 năm tù giam, 5 năm quản chế.Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng trong số năm người bị kết án, ông Nguyễn Tấn An bị xem là người cầm đầu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cơ quan công an thì ông An đã tổ chức trên mạng xã hội những tổ chức có tên là “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang”,…Trên trang Facebook của ông Nguyễn Tấn An, người ta thấy nhiều hình ảnh tổ chức những hoạt động có tính tôn giáo như những bữa cơm chay từ thiện, và cùng với rất nhiều hình ảnh của Đức Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam.RFA cũng nhậnd 9ịnh rằng bản tin về vụ án tuyên truyền chống phá nhà nước tại An Giang không đề cập gì đến Phật giáo Hòa Hảo cả, nhưng tỉnh An Giang cũng như một số địa phương khác của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi hoạt động khá mạnh của tổ chức Phật giáo Hòa Hảo thuần túy không công nhận sự kiểm soát của nhà nước lên giáo hội của mình.Đã có nhiều vụ án trong đó các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị bắt giam. Gần nhất là vụ việc ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị bắt tại Vĩnh Long và được cho là đã tự sát trong đồn công an bằng cách cắt cổ, tuy nhiên người thân của ông Tấn không tin điều đó.