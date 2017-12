Treo Cờ, Xe Lật, Cháy, Giả, Hối Lộ, Taxi Dẹp Tiệm...

Xuân NiệmTreo cờ thời VNCH là chuyện cấm kỵ trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ tại VN. Do vậy, có 5 bạn vừa bị kêu án nặng, chỉ vì treo cờ.Bản tin RFA ghi rằng: Tòa án nhân dân tỉnh An Giang hôm 21 tháng 12 năm 2017 tuyên phạt 5 người với tổng cộng hình phạt là 19 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Bộ luật hình sự của Việt Nam.Theo cơ quan công an thì vào ngày 25 tháng Tư năm 2017, năm người này đã treo cờ vàng ba sọc đỏ của nước Việt Nam Cộng hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước năm 1975, tại một số nơi trong Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, với tổng cộng là 26 lá cờ.Bản tin Zing kể chuyện công an Đồng Nai xích mích với tài xế xe tải: Khi xe tải lật, tài xế cho rằng do cảnh sát giao thông tác động lên chìa khóa nên đã lăng mạ và đánh đập cảnh sát. Người này vừa bị công an bắt giữ.Ngày 21/12, trao đổi với Zing.vn, đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Minh Việt (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.Báo Người Lao Động viết: “80 - 90% đồng hồ tại Việt Nam là hàng giả!”Đó là lời khẳng định của ông Hồ Quang Thái - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống hàng giả hàng nhái.Đây không phải là một phát ngôn mang tính chủ quan mà là thực trạng có thật tại thị trường Việt Nam.Đồng hồ giả vẫn còn đỡ, văn bằng Tiến sĩ giả mới ghê. Thậm chí, làm người mà giả còn kinh hơn nữa.Báo Lao Động kể: Dù được xem là một đối tượng tham gia giao thông với đầy đủ quyền, trách nhiệm theo qui định pháp luật nhưng trong thực tế người đi bộ vẫn thường xuyên không được các phương tiện nhường đường. Thậm chí, tại những giao lộ, họ phải thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm khi băng qua đường.VOV kể: Ngọn lửa bùng cháy lúc nửa đêm, sau đó nhanh chóng lan ra khiến hàng chục ki ốt tại chợ thị trấn Anh Sơn (Nghệ An) bị thiêu rụi.Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h30’ ngày 21/12, tại khu vực chợ thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.Báo SGGP kể: Hành vi nhận hối lộ tình dục tuy không được quy định rõ nhưng có thể hiểu đó là một dạng lợi ích phi vật chất và có thể bị xử lý về mặt hình sự, có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.Báo Tuổi Trẻ kể: "Khủng" như Bia Sài Gòn còn về tay người Thái, chính vì thế nhiều chuyên gia cảnh báo với quy mô nhỏ, doanh nghiệp Việt dễ bị thâu tóm trong hội nhập.Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, nhấn mạnh hội nhập là quan trọng nhưng phương thức hội nhập còn quan trọng hơn.Vị thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng nếu chỉ để doanh nghiệp FDI biến Việt Nam thành điểm tựa xuất khẩu mà không có lan tỏa, thậm chí có thể tận dụng nhân công rẻ, điện rẻ, môi trường rẻ thì không ổn.Bản tin VnExpress kể: Do không chịu được áp lực thị trường, bốn hãng taxi đã phải giải thể hoặc sáp nhập. Số lượng taxi truyền thống hiện chỉ còn khoảng hơn 8.900 xe, giảm hơn 3.000 chiếc so với năm 2010.Trái lại, lượng xe chạy hợp đồng điện tử hiện là hơn 28.000 chiếc, đa số tập hợp vào mô hình kinh tế hợp tác xã xe chạy hợp đồng. Trong đó, một số hợp tác xã có lượng xe rất lớn, từ 4.000 đến 6.000 xe, phần lớn hoạt động dưới hình thức Uber, Grab.Báo Thanh Niên kể: Chiều 20.12, lãnh đạo Sở TT-TT Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xử lý cá nhân (hoặc tổ chức) tung tin không chính xác về việc TP.Đà Lạt có tuyết rơi.Trước đó, vào tối 19 và 20.12, trên một số trang cá nhân Facebook và các trang mạng có đăng vài hình ảnh và chú thích thông tin: “Đà Lạt lần đầu tiên tuyết rơi trắng trời. Đi làm không kịp chuẩn bị đồ ấm h (giờ) lạnh cóng người”, “Đà Lạt lúc này đã xuất hiện những bông tuyết rồi cả nhà ơi... Đi Đà Lạt thôi”.Theo Sở TT-TT Lâm Đồng, những thông tin này hoàn toàn không chính xác.Báo Người Đưa Tin kể: Lãnh đạo TP.Phan Thiết cho biết, do ảnh hưởng của bão số 15, những con sóng lớn bất ngờ đánh vào bờ, nước biển xâm thực đã làm sạt lở 1km bờ biển và sập 11 căn nhà. Hiện, địa phương vẫn còn 49 căn nhà đang trong khu vực có thể sạt lở.Bản tin VTC News kể chuyện miền núi: Công an đang điều tra vụ cháy 100 ha mía chuẩn bị cho thu hoạch ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.Sáng 21/12, ông Nguyễn Bá Thành – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk xác nhận, khoảng 100 ha mía tại vùng nguyên liệu mía ở huyện Ea Sup (Đắk Lắk) vừa bị cháy rụi, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.Theo đó, chiều 20/12, ngọn lửa bùng phát tại đám mía thuộc xã Ea Bung sau đó lan ra hơn 100 ha ở xã Ea T'Mốt, khiến 100 ha mía của 6 hộ dân bị thiêu rụi.Hà Nô Mới ghi nhận: Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng vừa có kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị bãi bỏ việc thu phí bảo trì đường bộ với phương tiện để tránh tình trạng phí chồng phí như hiện nay.Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn hiện nay, Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa Hải Phòng cho biết, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xin giảm phí trên các quốc lộ mà có dự án BOT (vì mức giảm là quá thấp so với việc tăng phí quá cao thời gian vừa qua).