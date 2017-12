TQ Gây Hấn Khắp Châu Á

Trần KhảiCó vẻ như không nơi nào bình yên tại Châu Á... Có vẻ như lòng tham Trung Quốc mạnh hơn tất cả những gì các nước láng giềng dự đoán. Dù là tại Biển Đông, nơi TQ nhiều lần gây hấn với Việt Nam và Philippines. Dù là tại các vùng biển phía Đông Á Châu, nơi tiếp giáp Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản...Trong khi đó, sức mạnh TQ đang làm nhiều quôc gia Đông Nam Á dè dặt, dù là đôi với VN hay Philippines, hay Malaysia, hay Singapore... trong khi TQ rải tiền ra mua chuộc Lào quốc, và Cam Bốt.Có cách nào kềm chế TQ hay không?Bản tin KBS cho biết rằng TQ đưa phi cơ chiến đấu vào Vùng nhận dạng phòng không Nam Hàn: Vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng 18/12, năm máy bay quân sự của Trung Quốc gồm máy bay ném bom H-6, máy bay chiến đấu J-11 và máy bay trinh sát TU-154 đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Nam Hàn (KADIZ) ở phía Tây Nam đảo Ieo.Các máy bay quân sự này sau đó đã bay qua Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản (JADIZ) rồi lại bay ngược trở lại KADIZ trước khi bay về hướng Trung Quốc vào thời điểm 1 giờ 47 phút chiều.Tổng thời gian mỗi chiếc máy bay này từ sau khi xâm phạm vùng trời Nam Hàn đến khi trở về Trung Quốc là từ 1,5 đến 3,5 giờ đồng hồ.Quân đội Nam Hàn đã phát hiện sự xâm phạm của năm máy bay Trung Quốc này vào lúc 10 giờ 2 phút sáng 18/12 và ngay lập tức điều động tổ bay gồm máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 xuất kích.Qua đường dây liên lạc, quân đội Nam Hàn đã cảnh cáo việc Trung Quốc cho máy bay xâm phạm KADIZ nhưng phía Trung Quốc trả lời rằng đây chỉ là hoạt động diễn tập thông thường và khẳng định sẽ không bay vào không phận của Nam Hàn.Một diễn biến khác cũng gây nỗi lo, sau khi TQ đưa hàng chục tàu đánh cá vào vùng biển Nam Hàn quậy, theo tin RFI.Bản tin RFI nói rằng Quan hệ Trung-Hàn bất ngờ tăng nhiệt: Tuần duyên Nam Hàn vào hôm 20/12/2017 cho biết là họ đã phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo để đẩy lùi một đội tàu cá Trung Quốc gồm hàng chục chiếc, đã xông vào bao vây một chiếc tàu tuần tra Nam Hàn trong lãnh hải Nam Hàn . Ngay sau sự kiện này, Bắc Kinh đã lên tiếng yêu cầu Seoul tự kiềm chế.Trong một bản thông cáo, lực lượng Tuần Duyên Nam Hàn cho biết là vào hôm qua, 19/12, một đội tàu đánh cá Trung Quốc gồm 44 chiếc thuộc loại được gia cố bằng thanh sắt và lưới thép đã vào đánh bắt trong vùng biển của Nam Hàn .Khi một chiếc tàu Tuần Duyên Nam Hàn đến nơi, dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, thì các chiếc tàu này đã quay đầu xông vào tàu của Nam Hàn , buộc chiếc tàu này phải bắn súng cảnh cáo để giải vây.Thông báo của Tuần Duyên Nam Hàn nói rõ là họ đã phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo cho đến khi tàu Trung Quốc rút lui.Ngay sau khi được tin về sự cố, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Seoul tự kềm chế trong việc «giải quyết một cách hợp lý các vấn đề liên quan, và trong quá trình thực thi pháp luật, không có hành động cực đoan nào có thể đe dọa an toàn của người dân».Thế là Bắc Kinh trả thù... kiểu rất là họ Mao: Theo hãng tin Anh Reuters, một hãng du lịch Nam Hàn vào hôm Thứ Tư tiết lộ rằng các đối tác Trung Quốc của họ tại hai thành phố Trung Quốc, Bắc Kinh và Sơn Đông, đã cho biết là sẽ không thể tổ chức các tour du lịch Nam Hàn cho người Trung Quốc kể từ tháng Giêng 2018. Theo một viên chức thuộc hãng du lịch Nam Hàn, nguyên nhân có lẽ là do chính quyền Trung Quốc từ chối cấp visa.Kể từ năm ngoái, Bắc Kinh đã bắt đầu cấm các tour du lịch qua Nam Hàn để trả đũa việc Seoul cho Washington triển khai lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Nam Hàn . Lệnh cấm mới đây đã được giảm nhẹ trước lúc tổng thống Nam Hàn Moon Jae In đi thăm Trung Quốc.Việc Trung Quốc lại tái lập lệnh hạn chế sau cuộc gặp Moon Jae In -Tập Cận Bình đã làm dấy lên câu hỏi về thực hư của việc cải thiện quan hệ Trung - Hàn.Có nghĩa là gì?Có thể hiểu rằng TQ đang quậy lắm chuyện để thế giới không bận tâm chuyện bom nguyên tử của Bắc Hàn?Tuy nhiên, có một dấu hiệu cho thấy các nước Châu Á đang có chung mối lo về TQ gây hấn. Đó là tình hình Đài Loan và Nhật Bản kết thân hơn trên các hoạt động ở mặt biển.Bản tin RTI cho biết: Sáng ngày 20/12 tại Khách sạn Viên Sơn Grand hotel đã diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị đối thoại hợp tác sự vụ Đại Dương Đài Loan-Nhật Bản kỳ thứ 2, phía đại diện Đài Loan có sự tham dự của Hội trưởng Hiệp hội quan hệ Đài Loan-Nhật Bản ngài Khưu Nghĩa Nhân, phía Nhật có sự tham dự của ngài Ohashi Mitsuo Hội trưởng Hiệp hội giao lưu Nhật-Đài, hai bên đại diện cùng ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác tìm kiếm cứu hộ trên biển”.Ngài Khưu Nghĩa Nhân trong lúc phát biểu cho biết, lần này Sở tuần tra biển Đài Loan cùng Sở an toàn biển Nhật Bản đã tiến hành ký kết Bản hợp tác tìm kiếm cứu hộ trên biển, tuy nhiên vấn đề đôi bên không chỉ có công tác cứu hộ trên biển, mà còn liên quan đến việc cùng phòng chống tội phạm biển cần sự nỗ lực của cả hai nước. Ngoài ra, còn về nghị đề Ngư nghiệp, song phương cũng thông qua đối thoại kéo gần khoảng cách.Ngài Khưu Nghĩa Nhân nói: “vấn đề mà Sở tuần tra biển Đài Loan và Sở an toàn trên biển Nhật Bản phải đối mặt không chỉ là việc cứu nạn tìm kiến trên biển, mà công tác làm thế nào chống lại tội phạm và chấp hành luật cũng cần phải quan tâm, những điều này cần sự nỗ lực. Liên quan đến việc hợp tác khoa học trên biển thực ra cũng đã có một chút tiến triển, vấn đề Ngư nghiệp tất nhiên đôi bên đều còn tồn tại khoảng cách, nhưng sau khi thông qua đối thoại thì khoảng cách ngày càng được kéo gần hơn. ”Cứu hộ mặt biển... phòng chống tội phạm biển... nghĩa là, Hải quân hai nước Đài Loan và Nhật Bản đang bày trò bắt tay trên mặt biển.Phải bắt tay chớ, vì TQ có thể đổ bộ tấn công Đaì Loan bất kỳ lúc nào, vì Đaì Loan bị đưa vào danh sách lợi ích cốt lõi của TQ từ lâu rồi, và vì Tập Cận Bình từng hăm dọa sẵn sàng tấn công quân sự để sáp nhập “Đaì Loan về với đất mẹ”...Trong khi đó, hành vi hung hăng của TQ không giấu được ai: bản tin Sputnik/Thanh Niên ghi rằng các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá hành động trên thực địa của Trung Quốc ở Biển Đông là sự vi phạm rõ ràng Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC), gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình.Ông Lyle Morris, nhà phân tích cấp cao của Tập đoàn nghiên cứu chiến lược RAND (Mỹ), nói: "Hoạt động xây dựng gần đây của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và kế hoạch phóng vệ tinh giám sát có thể coi là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm củng cố kiểm soát và hiện diện ở Biển Đông".Thế đấy, TQ có kiêng nể ai đâu...Láng giềng không lo sẽ tới lúc bị hỏng giờ vậy, lúc đó trúng mưu Trọng Thủy - Mỹ Châu cũng không kêu đươc với ai.