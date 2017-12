Trump: Cúp Viện Trợ Nước Chống Mỹ Vụ Jerusalem; LHQ Định Họp Khẩn Buộc Mỹ Bỏ Quyết Định Về Jerusalem

LIÊN HIỆP QUỐC - LHQ định họp khẩn cấp để biểu quyết 1 biện pháp đòi hỏi Hoa Kỳ thu hồi các quyết định về Jerusalem.Hôm Thứ Hai, ĐS Nikki Haley, đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, đã dùng quyền phủ quyết với nghị quyết phản đối chính quyền Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. ĐS Haley báo trước: sẽ thông báo TT Trump danh tính các nước bỏ phiếu phản đối.Thứ Năm tuần này, Đại Hội Đồng LHQ tổ chức biểu quyết về biện pháp mà Hoa Kỳ bỏ phiếu phủ quyết hôm Thứ Hai.Thư ngỏ của ĐS Haley ghi rõ “TT theo dõi cẩn trọng và yêu cầu đuợc báo cáo về những nước bỏ phiếu chống lại Hoa Kỳ”.Twitter của ĐS Haley là “Chúng tôi luôn luôn làm, nhiều hơn và cho nhiều hơn. Nên, khi chúng tôi quyết định, theo ý nguyện của quốc dân, về nơi đặt sứ quán, chúng tôi không trông chờ sự chống lại từ những nước mà chúng tôi giúp đỡ”.HĐ Bảo An họp khẩn cấp về Jerusalem theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, nhân danh thế giới Arap và “tổ chức hợp tác Hồi Giáo - OIC”. Cũng như nghị quyết do Ai Cập thảo, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen không chỉ danh chính quyền Trump, nhưng bày tỏ sự đáng tiếc sâu xa với quyết định liên quan với quy chế của Jerusalem.Với chính quyền Palestine, ngoại trưởng Riyad al-Maliki nhấn mạnh: ĐS Haley xem phiếu phủ quyết của Washington là hãnh diện, là sức mạnh, nhưng trên thực tế là tự cô lập và bị cộng đồng quốc tế phản bác.Quy ước 1950 của LHQ dự kiến mở hội nghị khẩn cấp đặc biệt Đại Hội Đồng để xem xét các khuyến cáo thích hợp về phản ứng tập thể nếu HĐ Bảo An không hành động - cho tới nay, Đại Hội Đồng chỉ mới họp 10 phiên khẩn cấp đặc biệt, gần đây nhất năm 2009 về Đông Jerusalem và về các lãnh thổ của Palestine – hội nghị khẩn cấp đặc biệt của Đại Hội Đồng dự kiến họp Thứ Năm tuần này là tương tư.Trong khi đó bản tin của The Hill hôm Thứ Tư nói rằng Tổng Thống Trump đề nghị trong cuộc họp nội các hôm Thứ Tư rằng Hoa Kỳ sẽ có thể ngưng tài trợ cho các quốc gia bỏ phiếu thuận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ rút lại việc thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái.