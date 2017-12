Saudi Trả Đũa, Đánh Bom Phòng Tuyến Houthi Tại Yemen

SANAA - Chiến đấu cơ của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu không tập phòng tuyến của lực luợng Houthi gần thủ đô Yemen hôm Thứ Tư – hôm trước Houthi phóng phi đạn qua biên giới, nhắm thủ đô Riyadh và bị cản phá.AFP dẫn lời nhân chứng xác nhận 1 doanh trại sát phiá nam và 1 trại ở hướng tây Sanaa của Houthi bị oanh kích.Các nguồn tin an ninh và y tế chưa loan báo thuơng vong do không tập gây ra.Houthi cho biết: phi đạn phóng đi hôm Thứ Ba nhắm đánh 1 hội nghị của hàng ngũ lãnh đạo Saudi Arabia họp tại khách sạn Yamamah Palace.Thủ lãnh Abdelmalik al-Huthi tuyên bố “Vụ phóng phi đạn hôm Thứ Ba đánh dấu 1000 ngày can thiệp quân sự của liên minh Saudi”.Vụ phóng phi đạn ngày 4-11 đưa tới cuộc phong tỏa toàn diện, làm tăng mức độ khủng hoảng nhân đạo tại Yemen, đe dọa chết đói hàng triệu thường dân. Phong toả đã đuợc giải toả 1 phần do áp lực quốc tế.Liên Minh Saudi loan báo hôm Thứ Tư: không phong toả cảng Hodeida, theo tường thuật của thông tấn bản xứ SPA.Saudi và Hoa Kỳ cùng tố cáo Iran đứng phiá sau các vụ phóng phi đạn từ Yemen.