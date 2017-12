Sàn Giao Dịch Bitcoin Tại Nam Hàn Bất Ngờ Khai Phá Sản

Khoảng giữa tháng 12/2017, theo báo cáo mới nhất của Reuters, một sàn giao dịch Bitcoin và cryptocurrency tại Hàn Quốc đã tuyên bố đóng cửa và nộp đơn xin phá sản. Quyết định rất bất ngờ và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoang mang, được công bố sau khi sàn giao dịch đã 2 lần bị hacker tấn công.Được biết, sàn giao dịch có tên Youbit, đã từng bị hacker tấn công vào tháng 04/2017 và lấy đi hơn 4,000 Bitcoin. Youbit là sàn giao dịch nội bộ tại Hàn Quốc, nên các nhà đầu tư nước ngoài có thể không biết đến. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại là thị trường Bitcoin lớn nhất trên thế giới. Youbit đã đăng thông báo trên trang web về việc bị hacker tấn công diễn ra vào lúc 4 giờ 35 phút sáng ngày 19/12/2017 theo giờ địa phương. Các hacker đã đánh cắp 17% tổng tài sản của sàn giao dịch, số cryptocurrency khác được lưu trữ trong ví lạnh nên đã không bị đánh cắp.Sàn giao dịch Youbit đã ngay lập tức đóng cửa và dừng toàn bộ hoạt động. Sau đó, Youbit đã chính thức nộp đơn xin phá sản, vì lo ngại các vấn đề về an ninh và bảo mật có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Youbit cũng cho biết sẽ cố gắng hoàn trả lại số tiền đầu tư cho tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, trước tiên các khách hàng sẽ chỉ nhận được khoảng 75% tổng tài sản, sau đó số tài sản còn lại sẽ được tiếp tục giải quyết.Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc KISA đang tiến hành điều tra sự việc. Tổng số tiền thiệt hại hiện chưa được công bố. Sự cố của sàn giao dịch Youbit càng khiến cho các nhà đầu tư lo ngại về vấn đề bảo mật và an ninh mạng của sàn giao dịch.Khi Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác ngày càng trở nên có giá trị, các sàn giao dịch chính là mục tiêu đối với các hacker. Để tự bảo vệ mình, các nhà đầu tư được khuyến cáo nên tích trữ Bitcoin và các loại tiền cryptocurrency khác trong ví điện tử, thay vì để một số tài sản lớn trên các sàn giao dịch.Nguoivietphone.com.