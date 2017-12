Mỹ: Bắc Hàn Là Thủ Phạm Vụ Tấn Công Tin Tặc WannaCry

Khoảng giữa tháng 12/2017, Mỹ tuyên bố Bắc Triều Tiên là thủ phạm của vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc WannaCry hồi tháng 05/2017, đã gây thiệt hại lớn về mặt tài chính đối với nhiều bệnh viện, công ty và các cơ quan chính quyền trọng yếu của các quốc gia trên thế giới.Tuyên bố mới được Thomas Bossert - Cố vấn An ninh Nội địa của Tổng thống Donald Trump - đưa ra trên trang Wall Street Journal. Trước đó, một báo cáo hồi tháng 06/2017 cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã nắm được bằng chứng chỉ ra Bắc Triều Tiên là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng WannaCry. Khẳng định của Thomas Bossert một lần nữa xác nhận kết quả mà NSA thu thập được, với sự hỗ trợ từ các bằng chứng khác tập hợp bởi các chính phủ nước ngoài, các tập đoàn an ninh mạng độc lập, và các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ tấn công.Thomas Bossert cho biết: “Chúng tôi không đưa ra cáo buộc một cách phỏng đoán, mà được dựa trên bằng chứng rõ ràng. Chúng tôi không hề đơn độc trong cuộc điều tra, các chính phủ khác, cũng như các công ty tư nhân đều đồng ý với kết quả. Anh khẳng định vụ tấn công là do Bắc Triều Tiên, và Microsoft cũng dò ra được vụ tấn công liên quan đến một nhóm tấn công mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên điều hành. Hậu quả và dư âm của WannaCry khá nghiêm trọng, không chỉ về mặt kinh tế. Phần mềm độc hại đã tấn công mạnh vào các máy tính trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Anh, gây nguy hiểm lên các hệ thống vốn thực hiện các công việc quan trọng. Sự phá hoại đã đặt hàng triệu tính mạng vào thế nguy hiểm.”Thomas Bossert kết thúc bài viết trên trang Wall Street Journal với kết luận: “Chúng ta sẽ phải sử dụng chiến lược gây áp lực lên mức tối đa để giảm thiểu khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc tấn công, cả trên mạng và ngoài đời thực”, cho thấy chính quyền Mỹ đang tích cực xem xét các khả năng có thể tiến hành để đối phó với các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên.Thomas Bossert cũng cho biết thêm, các hacker phải bị trừng trị mạnh tay vì tội tấn công mạng, đồng thời đề nghị các tổ chức có khả năng trở thành nạn nhân của những vụ tấn công tương tự cần tăng cường bảo mật, và chủ động đưa ra các biện pháp đáp trả các chính phủ nước ngoài và các nhóm hacker có ý đồ xấu.Nguoivietphone.com.