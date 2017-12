107 Triệu Dân Mỹ Đi Trong Mùa Lễ 2017, Bất Kể Giá Xăng Tăng, Giá Thuê Xe Tăng So 2016

LITTLES SAIGON, Calif.-- Bạn nhìn thấy đường phố Quận Cam đông xe hơn? Bạn thấy các ngã đường trong Little Saigon người tới lui bỗng dưng nhiều hơn?Đành phải chờ cho qua lễ vậy... nghĩa là, phải chờ cho qua Tết Tây.Đường xa lộ, xe lửa và hàng không Hoa Kỳ đang đi laị đông hơn, trong tuần naỳ và tuần sau.Khoảng 107 triệu người Mỹ sẽ đi lại trong thời điểm từ ngày 23/12/2017 tới ngày 1/1/2018.Trong thập niên vừa qua, giao thông mùa lễ đông hơn, tăng liên tục trong 9 năm qua.Thống kê cho thấy số người đi lại trong các ngày lễ đã tăng 21.6 triệu người kê từ năm 2005.Không chỉ riêng Quận Cam, các xa lộ khắp Hoa Kỳ thấy nhiều xe chạy hơn những ngày trước Lễ Giáng Sinh.Hội AAA tiên đoán rằng bận rộn đường lộ nhất trong mùa lễ 2017 sẽ là hai ngày 20/12/2017 và 21/12/2017.Đi xe vẫn đông bất kể giá xăng tăng: Giá xăng dự kiến tăng 28 cents/gallon mùa lễ này khi so sánh với giá xăng tháng 12/2016.Nhưng còn dịp nào tốt hơn để về thăm nhà và người thân trong dịp lễ này, khi cả gia tộc tụ họp để tặng quà cho nhau?Ngay cả giá thuê xe cũng tăng trung bình 11% khi so với mùa lễ 2016. Và năm nay dự kiến là giá thuê xe sẽ cao kỷ lục trong 5 năm.Tuy nhiên, giá vé phi cơ trung bình rẻ gần 20% so với giá mùa lễ năm 2016.