Đài Truyền Hình Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio Tổ Chức Văn Nghệ Cây Mùa Xuân Tri Ân Thương Phế Binh VNCH

Trong Văn Nghệ Cây Mùa Xuân.Westminster (Bình Sa)- - Hưởng ứng lời kêu gọi của Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017, Đài Truyền Hình Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio tọa lạc tại số 13749 Beach Blvd, Thành phố Westminster CA 92683, cùng Nhóm Hy Vọng trong tổ chức Qũy Yểm Trợ Đấu Tranh cho Nhân Quyền tại Việt Nam, đã tổ chức chương trình văn nghệ trực tiếp truyền hình để gây qũy “Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa” doVăn Phòng Công Lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện trong nhiều năm qua, “tiếp nối tinh thần dấn thân của Hòa Thượng Thích Không Tánh vị sáng lập Chương Trình Tặng Qùa Tết cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam đầu tiên trong giai đoạn khó khăn nhất.”Mở đầu chương trình MC. Ngọc Ân người đã gắn liền với chương trình gây qũy Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ trong nhiều năm qua lên giới thiệu chương trình và cho số điện thoại để khán thính giả gọi vào yểm trợ.Quang cảnh tại văn phòng trước giờ khai mạc thật rộn ràng, căn phòng nhỏ nhưng số người tham dự thật đông, sự tổ chức thật chu đáo, Ban tổ chức đã cho xếp các dãy bàn thành hàng chữ U để Anh chị em trong nhóm Hy Vọng ngồi nghe điện thoại của đồng hương khắp nơi gọi về, không khí thật nhộn nhịp. Bên trong khán đài của đài Truyền Hình Hồn Việt TV có Biệt Đội Văn Nghệ do ông Vũ Long Sơn Hải hướng dẫn.MC. Ngọc Ân trực tiếp giới thiệu đến khán thính giả khắp nơi đang theo dỏi đài Hồn Việt TV.Đúng 10 giờ nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do anh chị em Biệt Đội văn nghệ thực hiện, riêng bản quốc ca Hoa Kỳ do Bé Megan Đặng hát thật hay.Sau phần nghi thức MC. Ngọc Minh và Bác Sĩ Trần Việt Cường lên cảm ơn khán thính giả gọi vào ủng hộ, trong lúc nầy ngoài phòng khách anh chị em trong nhóm hy vọng nhận phone của đồng hương gọi vào đóng góp. Cùng lúc MC Ngọc Ân phỏng vấn một số khán giả đến tham gia chương trình, bên trong chương trình trực tiếp truyền hình phần văn nghệ với nhạc cảnh “Vì Sao” sáng tác của Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng do anh chị em Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn, tiếp theo chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các Ca sĩ, Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Diễm Liên, Trạch Gầm … Trong lùc nầy bên ngoài Ngọc Ân tiếp tục phỏng vấn đồng hương tham gia chương trình và công bố danh sách đồng hương đóng góp.Không khí diễn ra vô cùng cảm động với những đóng góp của đồng hương, nhiều em nhỏ cũng đã tự động vận động bạn bè cùng góp tiền để ủng hộ cho chương trình Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, không những giúp đỡ anh em thương phế binh mà còn nói lên được tinh thần thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, mặc khác cũng cho các em biết tại sao chúng ta phải có những chương trìh như thế nầy.Kết thúc chương trình vào lúc 1 giời chiều với phần tổng kết sơ khởi kể từ ngày vận động cho đến buổi văn nghệ đã thu được $75,000, chương trình vẫn tiếp tục cho đến Tết âm lịch.Theo Xướng ngôn viên Ngọc Ân cho biết hiện nay có khoảng 6,000 Thương Phế Binh ghi danh tham dự Cây Mùa Xuân do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức.Mọi chi tiết đóng góp xin gọi về điện thoại số (714) 933-7888, chi phiếu xin đề “Hy Vọng” và gởi về Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio tại số 13749 Beach Blvd, Thành phố Westminster CA 92683 hoặc Hy Vọng P.O. Box 39 Midway City, CA 92655.Tiếp xúc với ông Nguyễn Đức Luận, được ông cho biết: “Kể từ năm ngoái, qũy yểm trợ Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam đã được Ban Giám Đốc Đài Phát Thanh Little Sài Gòn và Truyền Hình Hồn Việt nhiệt tình ủng hộ và tiếp tay mời gọi đồng hương khắp nơi hưởng ứng lời kêu gọi khẩn thiết của dòng Chúa Cứu Thế.Năm nay nhu cầu tăng hơn các năm trước chúng tôi kính nhờ các cơ quan truyền thông khắp nơi giúp chúng tôi phổ biến sâu rộng những tin tức nầy.Qúy đồng hương muốn tìm hiểu và yểm trọ cho qũy yểm trợ đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam xin liên lạc: Ông Lê Tinh Thông (714) 277-9888, Ông Nguyễn Đức Luận (714) 867-3839.