Ngồi Sau, Thua Lỗ, Cháy, Thương Mại Điện Tử, Du Khách

Xuân NiệmTai nạn giao thông là chuyện bình thường hàng ngaỳ, nhưng gây đau đớn cho những người lên hệ trọn đời -- khi có người thân tử nạn, hay thương tật. Lẽ ra cần phạt nặng, rất nặng... đối với những người tái phạm, để bảo vệ cho sinh mạng người khác và chính họ.Báo Hã Nội Mới kể: Từ 1-1-2018 xử phạt người ngồi sau trên ô tô không thắt dây an toàn.Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định: mức xử phạt 100.000 - 200.000 đồng với người điều khiển, người được chở trên xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.Bản tin Zing kể: Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán, cho biết trong số 25 đơn vị thanh toán được cấp phép chỉ có khoảng 5 đơn vị hiện nay có lãi từ các giao dịch.Sáng 19/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức hội thảo “Hành lang pháp lý cho ngân hàng số tại Việt Nam”. Tham gia hội thảo cũng có nhiều đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, đại diện một số ngân hàng thương mại, chuyên gia…Bản tin VOV kể: Đối tượng Chung khai nhận có ngày đã gây 4 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ Việt Nam, 2 người nước ngoài.Công an Quận 2, TPSG đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Chung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản và lừa đảo”.Bản tin Vietnam+ kể: Tính tới giữa tháng 12/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã chinh phục mốc 400 tỷ USD (hơn 9 triệu tỷ đồng). Như vậy sau 10 năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 4 lần.“Những năm 1990, khi Việt Nam chỉ đạt mức xuất nhập khẩu 2,5 tỷ USD thì cả Châu Phi là 26 tỷ USD. Còn bây giờ, khi họ chưa được 100 tỷ USD thì ta đã là 400 tỷ USD,” Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nói.Tại sao? Bởi vì nhà nước rời bỉ nền kinh tế bao cấp của XHCN, và chạy theo nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.Báo Tiền Phong kể: Cháy cung triển lãm nghìn tỷ ở Quảng Ninh sau tiếng nổ lớn.Khoảng 18h30, ngày 20/12, người dân phát hiện một cột khói bốc lên từ bên trong Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long sau một tiếng nổ lớn.Bản tin Zing kể: Lễ tang ca sĩ Chí Ngôn và Lâm Gia Khang được tổ chức kín đáo trong hai ngày 18/12 và 19/12.Tối 16/12, nam ca sĩ Chí Ngôn (tên khai sinh Nguyễn Chính Ngôn, 32 tuổi) và Lâm Gia Khang (26 tuổi) qua đời sau một tai nạn đâm vào xe tải trên địa bàn xã Phú Riềng, huyện Phù Riềng, tỉnh Bình Phước.Báo CafeF/Tri Thức Trẻ kể: Cuộc chơi thương mại điện tử cho nông thôn bắt đầu nóng...Trong chiến lược tiến về nông thôn, các hãng thương mại điện tử tận dụng những đại lý kinh doanh ở địa phương làm đại diện khu vực cũng như là địa điểm tập kết hàng hóa và giúp người dân địa phương học cách mua sắm trực tuyến.Báo Sao Star kể: Do câu nói của ông Phước "sao mày nhậu chùa nhiều vậy" nên cả 2 đã cự cãi lớn tiếng. Tức giận, Minh tìm đến nhà nạn nhân truy sát khiến nạn nhân tử vong.Ngày 19.12, Công an quận Bình Thạnh, TP.SG cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Minh (SN 1969, ngụ quận 3) để điều tra hành vi “Giết người”. Bên cạnh đó, Công an cũng đang truy bắt Huỳnh Kim Long (SN 1985, cháu của Minh hiện bỏ trốn). Nạn nhân tử vong được xác định là Hồ Hữu Phước (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh).Bản tin VnExpress kể: Hai tuần liên tiếp, đứa trẻ 13 tuổi bị gã hàng xóm khống chế hiếp dâm ngay tại nhà, dù bố mẹ em nằm ngủ gần đó.Sáng 19/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Vi Văn Tâm (28 tuổi, trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu) về tội Hiếp dâm trẻ em.... tòa tuyên phạt Tâm 12 năm tù, buộc bồi thường 40 triệu đồng.SGGP kể: Đón khách quốc tế thứ 6 triệu đến TPSG.Chiều 15-12, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPSG phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TPSG, Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón khách Quốc tế thứ 6 triệu đến TPSG.Báo Người Lao Động kể: Được bạn trai người Nigeria gửi tiền, quà, hứa hẹn kết hôn, nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin bị lừa đảo tổng cộng 800 triệu đồng....từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Tuyến và Lý đã giúp Samson chiếm đoạt của 17 nạn nhân, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Trong đó, Tuyến và Lý mỗi người hưởng lợi 34 triệu đồng.Ngoài ra, có 16 trường hợp đã chuyển tiền vào tài khoản của Tuyến hàng trăm triệu đồng nhưng họ chưa đến cơ quan điều tra làm việc.Báo Lao Động kể về Bóng đá Việt Nam: “Còn nhường điểm, cho điểm và… vỗ vai nhau không?”Nghĩa là, VN sẽ không bao giờ vào được World Cup.Báo Người Đưa Tin kể: một anh kỹ sư xây dựng năm nay 24 xuân xanh và một chú công chức đang ở tuổi 46 không quen, không hẹn mà ngồi cùng hàng ghế trên một chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội. Nào ngờ, khi máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh, hai người nảy sinh mâu thuẫn.Lời qua tiếng lại, cả 2 đã không kiềm chế được nên đã chuyển thành ẩu đả, người này đấm vào mặt người kia, gây mất an ninh, trật tự trên máy bay và làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Vụ việc được tổ bay lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng. Và theo quyết định xử phạt của cảng vụ Hàng không Miền Bắc mới đây, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.Báo Dân Việt kể: Thời gian vừa qua trên địa bàn 2 huyện Mê Linh và Đông Anh, TP.Hà Nội thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp xe máy của người dân đi làm đồng. Lợi dụng thói quen để xe trên bờ, không người trông giữ của người dân, các đối tượng đã sử dụng kìm cắt khóa để trộm cắp tài sản. không ít trường hợp người dân phát hiện ra nhưng vì ruộng cách xa bờ nên cũng chỉ còn biết đứng nhìn các đối tượng tẩu thoát…