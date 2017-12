Palestine Vận Động Vào Để Thành Viên Chính Thức LHQ

LIÊN HIỆP QUỐC - Với tuyên bố hôm 6-12 của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, phe Palestine thấy nhu cầu vận động để là thành viên chính thức của LHQ càng là cấp thiết hơn.Trong lúc HĐ Bảo An họp để biểu quyết về loan báo của TT Trump, “Tổ Chức Giải Phóng Palestine - PLO” họp tại thủ phủ hành chính Ramallah và loan báo không chấp nhận Hoa Kỳ là đối tác trong tiến trình hoà bình.Cùng lúc, PLO vận động ghế hội viên toàn phần của LHQ – nỗ lực trước thất bại là năm 2011. Quy chế hiện nay của phái đoàn Palestine tại đại hội đồng LHQ là quan sát viên.HĐ Bảo An đã bác bỏ quyết định đơn phương của TT Hoa Kỳ – Hoa Kỳ đã dùng quyền phủ quyết.Nghị quyết khác yêu cầu rút lại sự công nhận Jerusalem đơn phương của TT Trump đuợc tin cũng bị đại diện Hoa Kỳ chống lại bằng phiếu phủ quyết.Với Thổ Nhĩ Kỳ, TT Erdogan định vận động tại HĐ Bảo An trước, nếu không thành công, sẽ ra sức thuyết phục Đại Hội Đồng.Ngoài ra, ngoại trưởng Cavusoglu phê bình phản ứng của nhiều nước Arap là không đủ mạnh, trong khi viên chỉ huy hoạt động hải ngoại của “vệ binh cách mạng Iran” tuyên bố sẵn sàng yểm trợ “cuộc kháng chiến của Palestine” bằng toàn lực và toàn tâm.Chính quyền Netanyahu tiếp tục xây nhà định cư tại vùng chiếm đóng và hiện đã có 208,000 người Israel sinh sống tại Đông Jerusalem.Tại thủ đô Morocco hôm Thứ Năm tuần qua, các chủ tịch QH của thế giới Arap họp bàn kế hoạch hành động chống lại chủ trương của TT Trump. Thông tấn chính thức Kuwait cho hay hội nghị này định dồn sức thiết lập bản doanh của HĐ Lập Pháp Palestine tại thành phố Jerusalem.Tại Beirut, bộ trưởng thông tin Lebanon loan báo sau 1 phiên họp nội các: sẽ mở sứ quán tại Jerusalem.Với Saudi Arabia là đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng, thông điệp hàng năm của vua Salman xác nhận quyết tâm vận động để đặt thủ đô Palestine tại Đông Jerusalem.