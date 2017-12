TC Hứa Viện Trợ 2 Tỉ MK Để Tái Thiết Syria Sau Nội Chiến

BEIJING - Trung Cộng đã nhòm ngó Trung Đông từ 1 thời gian, đã sẵn sàng với việc tiếp sức tái thiết đất nước Syria tan hoang sau hơn 6 năm nội chiến.Nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới đã cam kết góp 2 tỉ MK tái thiết nhân dịp First Trade Fair on Syria Reconstruction Projects tại thủ đô Beijing.Giảng viên tiến sĩ Gideon Elazar làm việc tại Bar-Ilan University (Tel Aviv) nhận xét: động lực của họ là sáng kiến “Một Đai, Một Đường” nối liền châu Á với châu Âu và Trung Đông, tái thiết Syria là đánh dấu chuyển hướng trong thực tế địa chiến luợc trong vùng.Beijing đang sẵn có quan hệ thân thiết với Damascus và thấy đây là “cơ hội vàng”.Hơn 30 công ty Trung Cộng, gồm các đại doanh nghiệp xây dựng như China Energy Engineering Corporation và China Construction Fifth Engineering Division đã đi quan sát Syria trong năm nay – đề tài chính trong các thảo luận với các chính quyền tỉnh là dự án hạ tầng cơ sở lớn.Tiến sĩ Elazar cho hay: sự can dự của người Hoa tại Syria đã mở rộng trong khoảng nửa năm qua.Thông tấn nhà nước Xinhua loan báo 2 tháng trước: chính quyền của chủ tịch Tập Cận Bình sẵn sàng dự phần tái thiết Syria.Ngoài ra, Bộ dân vụ trung Quốc đã chấp thuận 1 số dự án hỗ trợ – ĐS Imad Mustafa của chế độ Assad nói rõ: Beijing muốn viện trợ trực tiếp cho Syria.Giới quan sat ước luợng chi phí tái thiết Syria là 226 tỉ MK, là gấp 4 lần GDP 2010 của Syria, theo tính toán của World Bank (công bố hồi Tháng 7).