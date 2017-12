Ấn Độ Tăng Thuế Nhập Cảng Smartphone, Hàng Điện Tử

Khoảng giữa tháng 12/2017, Ấn Độ đã tăng mạnh thuế nhập cảng đối với smartphone và một số mặt hàng điện tử khác – động thái nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và đồng thời là một đòn mạnh tay vào các công ty bán điện thoại cao cấp như Apple.Theo đó, thuế hải quan đối với điện thoại sẽ tăng từ 10% đến 15%. Hồi tháng 06/2017, Apple bắt đầu lắp ráp iPhone SE ở Bangalore (Ấn Độ), tại nhà máy Winstron, một nhà máy sản xuất Đài Loan. Tuy nhiên, Apple lại xuất cảng tất cả các model iPhone khác sang Ấn Độ.Công ty đã tìm kiếm nhiều giải pháp, bao gồm cả xin giảm thuế, để mở rộng thị trường tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ muốn hạn chế nhập cảng và thúc đẩy hàng sản xuất trong nước, nhằm tuân theo chiến dịch "Sản xuất tại Ấn Độ", và có thể sẽ không chấp nhận yêu cầu miễn giảm thuế của Apple. Manoj Gairola, người sáng lập và biên tập của Telecom Tiger, một cổng thông tin về ngành công nghiệp cho biết: “Điện thoại của Apple sẽ trở nên đắt đỏ hơn, nhưng các công ty như Samsung Electronics mà đang nhập cảng các mẫu sản phẩm cao cấp để bán tại Ấn Độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại nước ngoài chỉ lắp ráp điện thoại cấp thấp ở Ấn Độ. Nên chỉ có phân khúc cao cấp sẽ bị ảnh hưởng. Có nhiều khả năng thuế nhập cảng đối với điện thoại sẽ tăng thêm 5%. Các nhà sản xuất trong nước đang yêu cầu điều này xảy ra với các công ty nước ngoài đang bán hàng ở Ấn Độ”.Ngoài việc tăng thuế cho điện thoại di động nhập cảng, thông báo của Bộ Tài chính cũng cho biết thuế hải quan đối với các mặt hàng như lò vi sóng, tivi và đèn LED đã tăng gấp đôi, lên đến 20%. Ngoài ra, máy ảnh số và một số các thiết bị khác cũng bị đánh thuế tới 15%, tăng từ 10%. Trong một tuyên bố, ông Kamal Nandi, giám đốc kinh doanh và phó chủ tịch của Godrej Appliances, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc tăng thuế hải quan từ 10% đến 20% đối với các lò vi sóng nhập cảng. Điều này sẽ có lợi và thúc đẩy việc sản xuất lò vi sóng trong nước.”Theo phân tích của Counterpoint Research, phân khúc smartphone cao cấp của Ấn Độ, bao gồm các điện thoại có giá trên 30,000 rupi, đã tăng trưởng kỷ lục đến 180% so với cùng kỳ năm 2016, nhờ sự xuất hiện của hàng loạt các siêu phẩm đến từ Apple, OnePlus, và Samsung – công ty thống lĩnh 98% tổng số lô hàng trong danh mục. Phân khúc cao cấp chiểm khoảng 3% tổng số smartphone bán ra tại Ấn Độ, nhưng chiếm đến 13% tổng số doanh thu.Theo Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, doanh số bán smartphone của Ấn Độ đã đạt mức cao kỉ lục với 39 triệu chiếc điện thoại được bán ra trong vòng 3 tháng, tăng 40% so với quý trước, và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016.Apple Ấn Độ hiện từ chối bình luận về sự gia tăng thuế nhập cảng mới.Nguoivietphone.com.