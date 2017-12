Hạ Viện Mỹ Thông Qua Dự Luật Thuế Của CH; Hạ Viện Bỏ Phiếu Lại Sau Khi Thượng Viện OK

WASHINGTON - Trưởng khối đa số Thượng Viện loan báo: sau khi Hạ Viện biểu quyết vào buổi chiều, Thượng Viện sẽ thảo luận và biểu quyết vào buổi tối luật thuế cải tổ (tên tắt TCJA).Nếu không có gì trở ngại, đề luật có thể chuyển tới bàn giấy của TT Trump trong ngày Thứ Tư.Tại Hạ Viện, chủ tịch Paul Ryan tuyên bố: đây là thời điểm đuợc chờ đợi từ nhiều thập niên – khi phóng viên hỏi về sự suy giảm của yếu tố thuận lòng dân, ông trả lời “Không quan ngại”. (Thăm dò mới của CNN ghi tỉ lệ cử tri ủng hộ TCJA giảm 10% kể từ đầu Tháng 11). Ông Ryan giải thích: công chúng sẽ thấy kết quả, là việc làm tăng, chi phiếu lương lớn hơn, hệ thống thuế đơn giản hơn và công bằng hơn …Dự thảo công bố tối Thứ Sáu xác nhận thuế doanh nghiệp sẽ giảm từ 35% xuống 21% (thay vì dự kiến ban đầu là 20%. Thuế lợi tức cá nhân gồm 7 bậc, cao nhất là 27% (là giảm từ 39.6%).Thăm dò của SSRS thực hiện theo yêu cầu của CNN ghi: thành phần ủng hộ TCJA chỉ là 33%, và 66% cử tri thấy nhà giàu đuợc lợi hơn.TT Trump mô tả TCJA là quà tặng giáng sinh, là giảm thuế và cải tổ lớn chưa từng thấy sẽ tạo ra việc làm ngoạn mục.Dù nghĩ sĩ John McCain vắng mặt vì lý do sức khoẻ, 2 nghị sĩ Susan Collins và Mike Lee loan báo ủng hộ dự thảo luật thuế của đảng CH, là bảo đảm luật mới có đủ phiếu để thông qua.Bà Collins là đại diện cử tri tiểu bang Maine loan báo sẽ bỏ phiếu thuận sau khi nhận đuợc 1 số nhuợng bộ và hưá hẹn.Nghị sĩ Lee đuợc biết tiếng là bảo thủ cho hay ông đã xem hết hơn 1000 trang và sẽ bỏ phiếu thuận – ông Lee giải thích “Văn bản này giảm thuế và tạo việc làm – TCJA”, giảm thuế cho dân lao động tiểu bang Utah, tôi sẽ hãnh diện bổ phiếu tán đồng”.Hôm Thứ Sáu, các nghị sĩ Bob Corker và Marco Rubio loan báo chấp nhận bản thảo cuối cùng của TCJA.Nghị sĩ Collins cảm thấy an tâm sau khi đuợc bảo đảm đề nghị ổn định thị trường bảo hiểm sức khoẻ gọi là Alexander-Murray ObamaCare sẽ đuợc cứu xét, cũng như luật PayGo, là quy định về miễn trừ cắt giảm MediCare trước khi các cắt giảm bắt đầu hiệu lực.Hạ Viện hôm Thứ Ba đã thông qua bản cuối cùng của dự luật cải tổ thuế của Cộng Hòa, đưa tới sự thắng lợi đầu tiên lớn nhất của Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện và chính phủ.Dự luật thuế đã dễ dàng được thông qua với tỉ lệ số phiếu 227 thuận trên 203 chống. Chỉ 12 Dân Biểu CH tham gia cùng với tất cả Dân Biểu DH chống.Thượng Viện được dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này vào chiều tối Thứ Ba, và sau đó gửi dự luận tới bàn giấy của TT Trump để ông ký ban hành.Nhiều người biểu tình chống đối đã làm gián đoạn cuộc tranh luận về dự luật thuế tại sàng Hạ Viện hôm Thứ Ba, trong đó có nhiều người đã la to “giết dự luật đi, đừng giết chúng tôi!” cũng như một phụ nữ ngồi xe lăn nói rằng bà nhờ vào Medicaid và cảnh báo dự luật sẽ “bỏ đói” quần chúng.Hạ Viện sẽ cần phải thông qua dự luật thuế lần thứ hai sau khi Thượng Viện thay đổi nhiều điều khoản vào dự luật vi phạm luật điều hành lập pháp.Cuộc bỏ phiếu cuối cùng được dự kiến diễn ra vào Thứ Tư.