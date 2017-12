Trump: Hợp Tác Đông Nam Á Chống TQ

WASHINGTON - Thông điệp về “chiến lược an ninh quốc gia mới” của TT Trump chiều 18-12 là định hướng vận động sức mạnh toàn cầu, phát triển các liên minh mới, củng cố các cam kết, cùng trong lúc phối trí hệ thống phi đạn phòng thủ – chủ trương cuả TT thứ 45 là nâng cấp giáo dục, mở rộng và tăng tốc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tu bổ hạ tầng cơ sở, đáp lại thách thức kinh tế và chiến luợc từ Trung Cộng.Thông điệp 67 trang của TT Trump minh định: cạnh tranh không có nghĩa là thù địch, cũng không đưa tới xung đột và Hoa Kỳ có khả năng cạnh tranh thành công để tránh đối đầu, dù quyết tâm bảo vệ quyền lợi là điều không nghi ngờ. Ông Trump khẳng định “Sự nhu nhuợc mời gọi thách thức – sức mạnh của Hoa Kỳ răn đe chiến tranh, cổ vũ hoà bình”. Chủ thuyết Trump không chấp nhận tư tưởng “quyền lực mềm” của Obama.Báo giới châu Á nhận xét: chiên luợc Trump vận động mạnh tại nơi quyền lợi Hoa Kỳ bị đe dọa, sẽ làm cho tình hình thế giới trở nên khó tiên đoán trong 5, 6 năm tới. Chiến luợc Trump cũng là “America First” như bảng hiệu tranh cử, chú tâm vào việc chấn chỉnh những gì sai, như nền tảng kỹ nghệ co rút, hạ tầng cơ sở thiếu tu bổ, canh tân chậm, giáo dục và nghiên cứu không thích ứng, và gánh nặng của nợ công.Về quân sự, chủ thuyết Trump tập trung vào cuộc phòng thủ phi đạn nhiều tầng, có thể diệt phi đạn địch trước lúc khai hoả. Lý luận của chủ trương này nhắc nhở: các đối thủ tiềm năng củng cố các lực luợng quy ước và nguyên tử, kho phi đạn lớn có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Vì Nga và Trung Cộng không cho phép Hoa Kỳ giải giới Bắc Hàn, họ không thể quy trách Trump chọn các biện pháp bảo vệ lục địa Hoa Kỳ.Về an ninh quốc gia, chiến luợc Trump là hành động quyết liệt và nhanh chóng chống khủng bố, như ISIS và Hizbollah, trả đũa kinh tế, theo đuổi sức chế ngự năng luợng (bằng cách mở rộng khai thác dầu khí) cùng trong lúc phát triển năng luợng nguyên tử và các nguồn khác.Mặt khác, Trump chủ trương mở rộng hợp tác quân sự với Ấn Độ, tăng quan hệ với Thái Lan, Vietnam, củng cố với Malaysia, Indonesia, Singapore như là đối tác hàng hải.Giới phân tích nhận xét: Pakistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu ảnh hưởng từ Beijing trong lúc các nền kinh tế năng động Đông Nam Á vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của Washington.Thế giới sẽ đuợc lợi khi xẩy ra cạnh tranh giữa Trung Cộng với bộ ba Mỹ-Ấn-Nhật. Nhưng, viễn kiến này không đuợc nhận thấy trong chủ thuyết Trump!