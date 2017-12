VN: 118 Luật Sư Phản Đối Vụ Luật Sư Võ An Đôn Bị Kỷ Luật

Vụ luật sư Võ An Đôn bị Đoàn Luật Sư Tỉnh Phú Yên kỷ luật hồi cuối tháng 11 đã làm cho 118 luật sư đang hành nghề trong nước lên tiếng phản đối trong một kiến nghị, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết hôm 20 tháng 12.Bản tin VOA viết rằng, “Tính đến ngày 19/12, đã có 118 luật sư ký vào một văn bản kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại quyết định kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn, theo thông tin cập nhật trên trang Facebook cá nhân của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc.“Bản kiến nghị được các luật sư đưa ra ngày 10/12 sau khi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ban hành một quyết định hồi cuối tháng 11, xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh.“Quyết định nêu lý do rằng luật sư Đôn đã “lợi dụng quyền tự do ngôn luận … bịa đặt, nói xấu … gây ảnh hưởng đặc biệt đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tố tụng và luật sư Việt Nam”.Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Đáp lại quyết định này, hôm 5/12, luật sư Đôn đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.“Trong bản kiến nghị hôm 10/12, các luật sư ký tên cho rằng Đoàn Luật sư Phú Yên “chưa làm đúng trình tự” khi bỏ qua một loạt thủ tục như luật sư Đôn không được mời đến phiên họp kỷ luật, quyết định không căn cứ vào biên bản phiên họp xét kỷ luật nào, ông Đôn không có cơ hội trình bày, đối chất về các cáo buộc, và trên thực tế không có ai khiếu nại tố cáo rằng họ bị ảnh hưởng vì ông “lợi dụng tự do ngôn luận”.“Ngoài việc thiếu căn cứ pháp lý, bản kiến nghị nói quyết định kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn là “quá khắc nghiệt và mang tính áp đặt”, vì vậy những người viết kiến nghị cho rằng quyết định đó “cần phải được xem xét lại”.“Các luật sư tham gia ký kiến nghị viết rằng họ “khẩn thiết đề nghị” các vị lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết đơn khiếu nại của luật sư Đôn “trên tinh thần bảo vệ nghề luật sư, bảo vệ công bằng và lẽ phải”.“Bản kiến nghị đề cập đến một thực tế “không thể phủ nhận” rằng ông Đôn là một luật sư được “xã hội và nhiều đồng nghiệp ghi nhận sự dấn thân phục vụ công lý và cộng đồng”.”Bản tin VOA cũng nói rằng, “Theo một bài báo trên tờ Pháp luật Việt Nam hồi tháng 4 năm nay, tính đến hết năm 2016, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống kê có gần 11.000 luật sư đăng ký hành nghề.“Trong cùng năm, các đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 73 luật sư, trong đó 17 trường hợp do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, phần lớn các trường hợp còn lại do không nộp phí thành viên.”