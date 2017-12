Đồng Nai: 197 Công Nhân Nhập Viện Vì Ăn Dọc Mùng Dơ

ĐỒNG NAI, VN -- 197 công nhân tại công ty Miền Quê ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai, phải vào bệnh viện chữa trị vì ăn dọc mùng làm không kỹ, theo bản tin của Đài Tiếng Nói VOV hôm 20 tháng 12 cho biết.Bản tin VOV nói rằng, “Vào hồi 18h ngày 19/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai đã có kết luận nguyên nhân khiến 197 công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và Dịch vụ Miền Quê (đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai) phải nhập viện sau bữa ăn trưa là do sự cố về an toàn thực phẩm.“Ông Nguyễn Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho biết: Trưa 19/12, có 197 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và Dịch vụ Miền Quê ăn bữa trưa với cơm trắng, canh chua nấu dọc mùng, gà kho, đậu phụ và rau muống xào.“Ngay sau đó, các công nhân này cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn. Từ trưa 19/12 đến khoảng 16h cùng ngày, có 197 người được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch và Trung tâm y tế huyện Long Thành.”Bản tin VOV tường thuật thêm chi tiết:“Khi nắm thông tin vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai đã phối hợp cùng ngành chức năng trực tiếp xuống làm việc với doanh nghiệp, gặp gỡ công nhân điều trị tại các cơ sở y tế.“Qua thăm khám, cho thấy, triệu chứng nổi bật nhất mà hầu hết các công nhân gặp phải là tê lưỡi, hơi ngứa vùng cổ họng, mệt mỏi và buồn nôn. Một số khác bị đau bụng nhưng triệu chứng không rõ ràng.“Sau khi kiểm tra mẫu thức ăn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho rằng tình trạng mà các công nhân gặp phải xuất phát từ dọc mùng và kết luận đây là sự cố về an toàn thực phẩm. Nguyên nhân chính là do trong quá trình chế biến dọc mùng, nhà bếp đã làm không kỹ, còn sót lại phần vỏ, công nhân ăn vào bị ngứa.“Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và Dịch vụ Miền Quê có 1.800 công nhân hoạt động trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất; doanh nghiệp xây dựng nhà bếp, mua thực phẩm tự tổ chức bếp ăn trong công ty.”Bản tin VOV cũng cho biết thêm rằng, “Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Đồng Nai đang xem xét và sẽ tiến hành xử phạt hành chính doanh nghiệp này về vụ việc trên. Ông Hồ Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch cho biết, đến 19h30, hầu hết số công nhân trên đến cơ sở y tế này đã xuất viện./.”