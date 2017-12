Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Lễ Trao Hướng Đạo Đại Bàng, Hướng Đạo Hoàng Kim

Trong lễ trao Hướng Đạo Đại Bàng và Hướng Đạo Hoàng Kim.Westminster, Nam California (Bình Sa) -- Lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017, tại hội trường The Church of Jesus Christ of Latter-day Sant 10332 Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư đã tổ chức lễ trao:- Hướng Đạo Đại Bàng cho 3 em: Andy Duong, Ike Tran, Thomas Hoang.-Nữ Hướng Đạo Hoàng Kim Girl Scout Gold Award cho 2 em:Chassidy Bell, Elaine Nguyen.-Girl Scout Silver Award cho 9 em: Christina Mai, Celine Ruan,Jocelyn Ha, Tracy Le, Vivian Le, Jennie Nguyen, Tracy Dong,Hanh Duong, Kayla Vinh.-Girl Scout Bronze Awards có 8 em.Tham dự buổi lễ ngoài các Trưởng, các Hướng Đạo Sinh và phụ huynh trong Liên Đoàn về quan khách có: Ông Dana Rohrabacher: CA House Representative 48th District, Bà Francis Nguyễn Thế Thủy: Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Ông Matt: Đại diện Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Ông Robert Stoltz: Eagle Scout Board Of Review Chairman, Bà Jamie Finnson: District Commisioner El Capitan District, Ông Michael Mannix: Unit Commisioner El Capitan District, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Ban Tu Thư Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến: Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Trưởng Hồ Đăng: Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Tô Văn Phước, cựu Chi Nhánh Trưởng Chi Nhánh Đức Quốc, Làng Bách Hợp Quảng Tế Hướng Đạo Trưởng Niên cùng các Trưởng Đại diện các Liên Đoàn: Hùng Vương, Liên Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Lam Sơn, Liên Đoàn Trườn sơn, Liên Đoàn Lạc Việt, Liên Đoàn Văn Lang, các cơ quan truyền thông và phụ huynh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn phụ trách, sau đó các em đọc lại 3 lời hứa và 10 Điều Luật Hướng Đạo, Trong 3 lời hứa nhắc nhở các em: “Hướng Đạo Sinh tuyệt đối Trung Thành với Tín Ngưởng, Tâm Linh, Tổ Quốc và Quốc Gia Tôi, Giúp Đỡ Mọi Người Bất Cứ Lúc Nào và Tuân Theo Luật Hướng Đạo.”Tiếp theo Trưởng Tammy Nguyễn, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy Trưởng, các cơ quan truyền thông qúy phụ huynh đã đến tham dự buổi lễ trao đẳng cấp cho các em Hướng Đạo Sinh hôm nay.Tiếp theo phần giới thiệu các em, và các Trưởng lên gắn Huy Hiệu cho các em theo nghi thức của Phong Trào Hướng Đạo.Mở đầu với lời phát biểu của Ông Dana Rohrabacher: CA House Representative 48th District, ông nói trước đây ông cũng là một Hướng Đạo Sinh, ông khuyên các em hãy cố gắng trong mọi sinh hoạt và sau đó ông trao cho mỗi em một bằng tưởng lệ.Tiếp theo Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, lên chúc mừng các em, bà là người cũng đã từng sinh hoạt Hướng Đạo trước đây, hiện tại Bà cuũng có 2 người con tham gia sinh hoạt trong phong trào hướng đạo.Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên chúc mừng các em và sau đó Trưởng đã bắt bài hát “Gồ Ghê Gồ Ghê” tất cả hội trường cùng hát theo làm cho không khí hội trường vui lên.Tiếp theo Trưởng Đại diện Hướng Đạo Châu Orange cũng đã lên đọc quyết định và trao chứng chỉ cho các em.Tiếp tục chương trình, Ban tổ chức mời các phụ huynh của các em được gắn đẳng cấp lên để các em gắn phù hiệu tri ơn cha mẹ đã bỏ nhiều công sức để các em có ngày hôm nay.Nhân mùa Lễ Giáng Sinh, Liên Đoàn cũng đã tặng qùa đến các Mạnh Thường Quân, các Phụ Huynh đã đóng góp cho Liên Đoàn trong thời gian qua..Sau phần nghi thức, Ban tổ chức mời mọi người dùng bữa tiệc tối, thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc do các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn thực hiện.Được biết, Liên Đoàn Hoa Lư, được thành lập vào tháng 9 năm 1997 tại thành phố Garden Grove, California, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tiếp nối ý chí của người anh hùng Cờ Lau Đinh Bộ Lĩnh.Sau 20 năm thành lập, Liên Đoàn Hoa Lư vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đặn tại Garden Grove Park, bên cạnh trường Trung Học Bolsa Grande, nơi tổ chức Hội Tết Sinh viên. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được các đoàn sinh mới gia nhập phong trào.Hiện nay Liên Đoàn Hoa Lư có 10 đơn vị, và trên 270 Đoàn sinh.Gồm có: - Tráng Đoàn Vạn Thắng Vương (Rover Scouts), Thanh Đoàn Trường Yên (BSA Venture -Crew 1299), Thiếu Đoàn Nữ Trưng Trắc (GSUSA -Cadette Troop 997), Thiếu Đoàn Nữ Trưng Nhị (GSUSA -Cadette Troop 997), Thiếu Đoàn Nam Đinh Bộ Lĩnh (BSA -Boy Scouts Troop 299), Thiếu Đoàn Nam Đinh Tiên Hoàng (BSA -Boy Scouts Troop 997), Ấu Đoàn Mê Linh I (GSUSA -Brownies Troop 997), Ấu Đoàn Mê Linh II (BSA - Juniors Troop 997), Ấu Đoàn Cờ Lau I (BSA -Cub Scouts Pack 997), Ấu Đoàn Cờ Lau II (BSA -Cub Scouts Pack 997).Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư là một trong những Liên Đoàn Hướng Đạo đông nhất Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam, Liên Đoàn Hoa Lư luôn có những sinh hoạt, trò chơi mới lạ và hấp dẫn cho các Đoàn Sinh của mình. Liên Đoàn hiện nay có được những Trưởng trẻ trưởng thành từ Hoa Lư đã hoặc đang học trong các trường Đại Học trở về Liên Đoàn để tiếp tục sinh hoạt hướng dẫn các thế hệ sau. Liên Đoàn Hoa Lư luôn luôn tham gia trong các sinh hoạt của Miền Tay Nam Hoa Kỳ nói riêng và của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam nói chung; cũng như các dự án phục vụ cộng đồng như đóng Chùa Một Cột, Phú Vân Lâu, Thánh Gióng, Nhà Sàn, v.v. trong Hội Tết Sinh Vien hàng năm tại Quận Cam. Đặc biệt Tại Liên Đoàn Hoa Lư các em được khuyến khích nói, hát và đọc Tiếng Việt trong các sinh hoạt Hướng Đạo.Sự phát triển của Liên Đoàn cũng nhờ một phần đóng góp và yểm trợ nhiệt tình từ Hội Phụ Huynh và một số mạnh thường quân của Liên Đoàn.Liên Đoàn Hoa Lư rất hãnh diện đã góp phần đao tạo được nhiều thanh thiếu niên hữu ích cho xã hội và cộng đồng với 35 Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scouts), 23 Hoàng Kim (Girl Scout Gold Awards),60 Giải Thưởng Bạc (Silver Awards), 76 Giải Thưởng Đồng (Bronze Awards), 2 Đại Bàng Vũ (Eagle Palm), va 20 Đoàn sinh Xuất Sắc (Ourtstanding Scouts).Liên Đoàn kính mời qúy vị đồng hương, qúy trưởng nếu có dịp xin mời ghé thăm Liên Đoàn Hoa Lư tại Garden Grove Park, số 9301 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844 mỗi ngay Chủ Nhật từ 9 giờ sang đến 12 giờ trưa (ngoại trừ những ngày bị mưa, lễ hay có các sinh hoạt khác).Được biết, Hướng Đạo Đại Bàng là đẳng thứ cao nhất mà 1 em Hướng Đạo Sinh có thể đạt được.Theo thống kê thì chỉ có khoảng 6% các em tham gia phong trào Hướng Đạo đạt được đẳng thứ này. Các em sẽ nhận được những lá thư khen tặng từ vị Tổng Thống đương nhiệm và các cựu Tổng Thống cũng như từ các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang và Liên Bang; các nghị viên từ các thành phố, Đức Giáo Hoàng, v.v...Muốn đạt được Đẳng thứ Hướng đạo Đại Bàng (Eagle Scout) thì em Hướng Đạo Sinh phải:-Sinh hoạt Hướng Đạo liên tục trong 6 tháng với thứ hạng Life Scout (Hướng Đạo Đời).-Chứng tỏ trong cuộc sống hang ngày tuân thủ theo Luật và Lời Hứa Hướng Đạo. Điều này được chứng tỏ từ những bức thứ giới thiệu từ những vị lãnh đạo tôn giáo/tinh thần, thầy cô, huấn luyện viên hay nơi làm việc.- Đạt được tổng cộng trên 21 Chuyên Hiệu (Merit Badges) trong đó có 13 chuyên hiệu bắt buộc như:(a) First Aid,(b) Citizenship in the Community,(c) Citizenship in the Nation,(d) Citizenship in the World,(e) Communication,(f) Cooking,(g) Personal Fitness,(h) Emergency Preparedness OR Lifesaving,(i) Environmental Science OR Sustainability,(j) Personal Management,(k) Swimming OR Hiking OR Cycling,(l) Camping ,(m) Family Life.- Trong 6 tháng sinh hoạt với Đẳng Hiệu Life, phải giữ một trách nhiệm mang tính lãnh đạo.- Phải hoàn tất hoạch định, phát triển, thực hiện và lãnh đạo một dự án có tính cách phục vụ cộng đồng, cơ sở tôn giáo, trường học hay một hội bất vụ lợi trong cộng đồng. Dự án này phải được Liên Đoàn chấp thuận và được Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ chuẩn thuận.- Phải them dự một buổi hội thảo với Trưởng Đơn vị.- Phải được thông qua trong khảo sát từ một Tiểu Ban Cứu Xét Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout Review Board).